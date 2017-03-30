〈北部〉龍潭蓋發電廠? 市府重申反對

2017-03-30

〔記者陳昀／桃園報導〕台電公司規劃在龍潭區高原里龍潭超高壓變電所內設置天然氣發電廠，預計六年後運轉，市議員徐玉樹昨天質詢時反對設置，並懷疑市府以此為條件，與中央交換「前瞻建設」；市長鄭文燦則發布新聞稿駁斥抹黑不足取，強調市府也反對興建高原電廠。

徐玉樹說，天然氣發電廠的污染雖然相對較低，仍會產生二氧化碳、懸浮粒子等污染物，規劃廠址為水源保護區，為了維護周圍良田、茶園，堅決反對設立；他並質疑，市府是用發電廠來換取中央的「前瞻建設」計畫經費，對市民「左手給糖、右手割肉！」

鄭文燦駁斥說，他廿三日已在龍潭區市政座談會明確表態反對設置龍潭電廠，市府也向中央政府、台電公司多次表達居民的反對意見，政務委員張景森已答覆暫緩此案。

對於徐玉樹質疑市府「以龍潭電廠交換前瞻建設」，鄭文燦痛批，這是政治考量的「藍色狂想曲」，惡意抹黑不足取，府會應該不分黨派，共同為桃園拚建設、為市民顧健康。

另外，市議員魯明哲、舒翠玲、梁為超也反對在大潭電廠增設發電機組，認為桃園市的環境負擔重，並質疑環保局聲稱空氣品質改善全是假的。

環保局長沈志修說，大潭電廠是一○三年馬政府時代就通過環保署審查，國營會已核准，桃園市工業用電量需求大、占全國十三．六％，大潭電廠擴建有急迫性，環保局要求台電對新設機組採取最嚴格的控制技術，氮氧化物排放量降到最低，並以不增加總排放量為原則，原有機組也要減少排放量，同時訂定空氣品質惡化的緊急應變計畫，台電已允諾辦理。