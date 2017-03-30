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〈北部〉桃園》緊盯安養機構 「管理系統」下半年啟用

2017-03-30

期待民眾檢舉 說法引發砲轟

〔記者陳昀／桃園報導〕龍潭區私立愛心長照中心三月十日的一場惡火，造成四死十三傷慘劇，市府事後才發現私設床位、超收長者；社會局、消防局昨天到市議會專案報告，多名議員砲聲隆隆，社會局長古梓龍說，業者若刻意隱匿，稽查也無法察覺，「期待」民眾檢舉，說法引發議員譁然，痛批「期待說」消極無為。副市長游建華緩頰表示，主政單位應該更積極作為。

資訊公開平台 估上半年完成

古梓龍說，市府將建立安養機構資訊公開平台，將合法立案的社福機構資訊公開，包含地點、床位數、收費標準、稽查結果、評鑑等，也會按季公布稽查的缺失及改善狀況，方便民眾查詢，另製作「機構選購指南」放置在各機關及醫院，電子版則放在社會局網站供下載，兩項計畫都預計今年上半年完成。

多位議員批評，業者在二樓私設「黑戶」違規超收，社會局、消防局等相關單位竟然後知後覺。古梓龍回應，業者若刻意隱瞞，稽查人員也很難查，「期待」民眾及消費者檢舉。消防局長胡英達也說，這家長照中心在電梯入口處以矽酸鈣板遮掩、刻意隱匿，稽查人員才無從得知違規使用。

國民黨籍市議員徐玉樹怒批，古梓龍的「期待」說，顯示選民選錯了、不該讓民進黨執政，如果只要「期待」，誰都可以坐局長位置。民進黨籍市議員彭俊豪也說，民眾相信市府頒給機構的合格證書，市府如今卻反過來「期待」消費者檢舉，實在弔詭。對此，古梓龍仍回應，網站有公開資訊，消費者本身也要質疑內容。

「立案窮追猛打、未立案逍遙法外！」市議員黃婉如說，市府只針對立案的稽查，卻沒有積極查核其他機構情形，要求市府規定各機構，將逃生平面圖內容描述得更詳細，供民眾辨識。古梓龍回答，法規沒有這項規定，他也希望中央修法，黃婉如罵說，「不會擬自治條例嗎？」

業者申報資料 供家屬上網查

古梓龍事後受訪表示，社會局研擬建置「一個蘿蔔一個坑」的管理系統，要求業者申報收容住民、看護的資料供家屬上網查詢，超收業者若如實申報就會被抓包，隱匿不報又會遭到家屬懷疑、檢舉，最快下半年能啟用。

另外，消防局說，目前消防安檢不合格、限期改善的六家場所，包括私立龍祥老人長期照顧中心、私立大溪老人長期照顧中心（養護型）、柏圓護理之家、柏陽護理之家、私立愛心老人長期照顧中心及迎新產後護理之家，會加強列管輔導改善進度。

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  • 桃園市社會局長古梓龍（前排左二）在議會答詢時表示會加強安養機構稽查，但業者若刻意隱匿，市府無法察覺，「期待」民眾及消費者檢舉，引發議員砲轟。（記者陳昀攝）

    桃園市社會局長古梓龍（前排左二）在議會答詢時表示會加強安養機構稽查，但業者若刻意隱匿，市府無法察覺，「期待」民眾及消費者檢舉，引發議員砲轟。（記者陳昀攝）

  • 大火釀出慘劇的私立愛心長照中心，在電梯入口處以矽酸鈣板遮掩、刻意隱匿，讓市府多次稽查都沒發現違規超收。（記者陳昀翻攝）

    大火釀出慘劇的私立愛心長照中心，在電梯入口處以矽酸鈣板遮掩、刻意隱匿，讓市府多次稽查都沒發現違規超收。（記者陳昀翻攝）

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桃園》緊盯安養機構 「管理系統」下半年啟用

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