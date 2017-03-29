〈北部〉竹縣沒焚化廠 環署推廚餘脫水
2017-03-29
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣沒有焚化廠，未來要如何處理日益困難的垃圾問題？環保署督察總隊長吳盛忠鼓勵新竹縣各鄉鎮市，利用廚餘脫水法處理廚餘，以達到垃圾減量，環保署可優先提供相關協助。
環保署昨與縣府環保局邀請各鄉鎮市公所人員召開廢棄物清理政策及技術說明會。
吳盛忠表示，儘管有些焚化廠已經老舊，但不能輕言除役， 環保署針對舊焚化廠，從今年起到民國一一一年為止，推動原廠更新「延壽」，希望讓舊廠增加十幾年的壽命，共有十一個縣市被列為協助對象。
吳盛忠說，儘管焚化廠有延壽計畫，但民眾不能光想把垃圾送進焚化廠就好，若能「自助」，採取廚餘脫水減量，就能在前端有效掌控垃圾的產出。
吳盛忠指出，含水量八十％的廚餘，經脫水後剩下六十％，重量可減去一半，又有助脫臭。脫水後乾的固渣可做堆肥發酵，汁液則可做液肥，都可回收再利用。
昨天的說明會，另討論底渣資源化產品應用實例、資源回收管理政策、推動建置空品區以及垃圾分選綠能技術、廚餘生質能源處理等議題。
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