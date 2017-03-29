| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹縣沒焚化廠 環署推廚餘脫水

2017-03-29

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣沒有焚化廠，未來要如何處理日益困難的垃圾問題？環保署督察總隊長吳盛忠鼓勵新竹縣各鄉鎮市，利用廚餘脫水法處理廚餘，以達到垃圾減量，環保署可優先提供相關協助。

環保署昨與縣府環保局邀請各鄉鎮市公所人員召開廢棄物清理政策及技術說明會。

吳盛忠表示，儘管有些焚化廠已經老舊，但不能輕言除役， 環保署針對舊焚化廠，從今年起到民國一一一年為止，推動原廠更新「延壽」，希望讓舊廠增加十幾年的壽命，共有十一個縣市被列為協助對象。

吳盛忠說，儘管焚化廠有延壽計畫，但民眾不能光想把垃圾送進焚化廠就好，若能「自助」，採取廚餘脫水減量，就能在前端有效掌控垃圾的產出。

吳盛忠指出，含水量八十％的廚餘，經脫水後剩下六十％，重量可減去一半，又有助脫臭。脫水後乾的固渣可做堆肥發酵，汁液則可做液肥，都可回收再利用。

昨天的說明會，另討論底渣資源化產品應用實例、資源回收管理政策、推動建置空品區以及垃圾分選綠能技術、廚餘生質能源處理等議題。

廣告
  • 環保署督察總隊總隊長吳盛忠鼓勵新竹縣各鄉鎮市考慮爭取建置小型廚餘脫水減量廠，讓廚餘減重、減臭。（記者黃美珠攝）

    環保署督察總隊總隊長吳盛忠鼓勵新竹縣各鄉鎮市考慮爭取建置小型廚餘脫水減量廠，讓廚餘減重、減臭。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
不想買700元畢冊 師長辱罵學生

桃園市某私立高職的學生在臉書「爆料公社」PO文，表示學校的畢業紀念冊原本訂價一千五百元，學生覺得太貴沒人想買，學校後來降到七百元，他仍不想買，未料竟被學務處一名組長指著鞋子辱罵「你的鞋都不只這些錢」，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：〈北部〉竹縣沒焚化廠 環署推廚餘脫水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.