〈北部〉黑蝙蝠中隊營區 打造飛行公園
2017-03-29
〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市東大飛行公園裝置設計與施設工程，昨在東大公園前開工，預計九月完工，將設置以飛行為主題的裝置藝術，配合眷村文化相關活動吸客。
新竹市長林智堅說，為讓民眾享受自然綠意，市府將從經國綠園道起，往文化局綠廊、青少年館草坪、護城河水岸、中央公園、隆恩圳到三民公園，串聯起沿線綠地，形塑全長約四公里的「新竹之森」。
在「新竹之森」廊帶上的「東大飛行公園」，緊鄰黑蝙蝠中隊文物陳列館，將設置以飛行為主題的裝置藝術，包括入口意象、飛行記事、星空航道、夢想之翼、飛行廣場、聽見夢想、新月椅等。
文化局表示，「東大飛行公園」所在地，自一九五三年以來就是黑蝙蝠中隊的營區原址，期待透過以飛行為設計主軸的裝置藝術，融入現有公園景觀，讓民眾與歷史對話。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
不想買700元畢冊 師長辱罵學生
桃園市某私立高職的學生在臉書「爆料公社」PO文，表示學校的畢業紀念冊原本訂價一千五百元，學生覺得太貴沒人想買，學校後來降到七百元，他仍不想買，未料竟被學務處一名組長指著鞋子辱罵「你的鞋都不只這些錢」，…
網友回應
熱門新聞
- 司改會議》派出所長說明案情 被質疑「層級很低」
- 豬哥亮拖病情有原因 為了「他」想拍片多掙錢
- 聯國研議全球禁核 美日抵制
- 英即將啟動脫歐 歐洲股市收紅
- 籃網戰力大躍進 美媒歸功豪哥
- 滿足小孩和大人之旅─日本名古屋
- iPhone 8超級換機潮 摩根大通上調蘋果目標價
- 監委仉桂美︰我心如秤
- 騷夏／淤積的字
- 等紅燈也彈到渾然忘我 他讓網友大讚：這就是態度！
- 不參加謝師宴卻要繳錢？ 鄉民討論超熱烈！
- 佳麗寶春夏彩妝 光澤度UP─COFFRET D’OR眼影好臉色 口紅雙唇水感好Q
- 證券行情表、證券表格
- 謝金燕母大哭 選擇放下原諒豬哥亮
- 彩香熟台灣 詹帥、臭豆腐掛嘴邊
- 阿部寬機場白搭 快閃6小時猛賣茶
- 慘輸馬刺 騎士讓出東部龍頭
- 睡蓮主題館是違規農舍 宜縣開罰
- 健保案失敗後 川普民調再創新低
- 王道銀行︰5年拚第一大網銀
- 國境維安大漏洞 通緝犯「跳機」翻牆跑了
- 秀場「南豬北張」 張菲感慨豬哥亮
- 錦榮被爆有新歡 被拍到樹後「激抱」名模
- 美研究人員：北韓可能準備核試
- 海濤法師護生園髒亂污染？ 園方駁斥
- 台股青紅燈》只對當沖降稅，對嗎？
- 兄弟土洋不服？ 洪總︰應服從教頭
- 豬哥亮延誤治癌 醫曾警告「只剩4個月」
- 南沙軍事設施完工 中國戰機可橫行南海
- 冷氣團來襲 清明連假北台低溫探12度
- 兄弟土洋不服？ 蔗總︰還需要磨合
- 北韓頻測試火箭引擎 恐為核試鋪路
- 豬哥亮4段婚姻 花心遭嫌棄
- 墜崖假死詐保 父子全入獄
- 台幣強 人幣衰 中概電子慘雙殺
- 豬哥亮父女3度和解不成 氣到遺書沒有她
- 〈旅遊的滋味〉活力繽紛圖賓根
- 聳動標題釣魚 一點就中毒
- 政院反擊監院「違反權力分立」
- 柯自訴案 88秒關鍵電話 無法證明馬有罪》北檢有人證物證 起訴馬教唆洩密
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉黑蝙蝠中隊營區 打造飛行公園
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分