〈北部〉黑蝙蝠中隊營區 打造飛行公園

2017-03-29

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市東大飛行公園裝置設計與施設工程，昨在東大公園前開工，預計九月完工，將設置以飛行為主題的裝置藝術，配合眷村文化相關活動吸客。

新竹市長林智堅說，為讓民眾享受自然綠意，市府將從經國綠園道起，往文化局綠廊、青少年館草坪、護城河水岸、中央公園、隆恩圳到三民公園，串聯起沿線綠地，形塑全長約四公里的「新竹之森」。

在「新竹之森」廊帶上的「東大飛行公園」，緊鄰黑蝙蝠中隊文物陳列館，將設置以飛行為主題的裝置藝術，包括入口意象、飛行記事、星空航道、夢想之翼、飛行廣場、聽見夢想、新月椅等。

文化局表示，「東大飛行公園」所在地，自一九五三年以來就是黑蝙蝠中隊的營區原址，期待透過以飛行為設計主軸的裝置藝術，融入現有公園景觀，讓民眾與歷史對話。