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〈北部〉砸1.5億改建校舍 竹市關東國小樹屋吸睛

2017-03-29

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府推動「新校園運動」，將校園打造成學習的「知識遊樂地」，共投入廿八億元整建十六校、廿三棟校舍。市長林智堅昨到關東國小視察南棟校舍改建工程時，率先體驗「鳥巢」造型樹屋，他表示，年底前落成，可望紓解東區就學人口。

林智堅說，「新校園運動」強調以孩子為主的學習空間，關東國小將校內樹齡超過卅年的大橡樹融入校園建築，並搭建「鳥巢」造型的樹屋，營造探索、學習新知的空間美學。

市府教育處表示，關東國小改建工程編列經費一億四千八百一十萬元，規劃四層樓建築，共卅六間教室，弧形走廊造型活潑，兩旁樹木與建物交錯，拉近孩子與自然環境的關係，各樓層以不同的顏色為主調。

教育處指出，關東國小課程強調創客精神，新的校舍規劃考量通風、採光及安全性，樹屋設計結合既有老樹，圓柱、陽台、磚色等公共藝術，也將配合課程，讓親、師、生共同參與。

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  • 關東國小將校內逾30年的大橡樹融入校園建築，並搭建「鳥巢」造型的樹屋，新竹市長林智堅（左二）率先體驗。（記者王駿杰攝）

    關東國小將校內逾30年的大橡樹融入校園建築，並搭建「鳥巢」造型的樹屋，新竹市長林智堅（左二）率先體驗。（記者王駿杰攝）

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