〈北部〉沙灘模擬雪地 苗特生冬季特奧摘4金
2017-03-29
〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣為亞熱帶國家，平地不會下雪，不過國立苗栗特殊教育學校四名學子，藉由沙灘模擬、跋涉到北高等滑冰場練習，辛苦訓練，他們的努力結出了美麗的果實，在今年冬季特殊奧運奪下四金一銀二銅等七面獎牌，校方昨以祥獅獻瑞表演，熱情歡迎凱旋歸國的選手。
這屆冬季特殊奧運，台灣代表隊拿下十六金、十一銀、十二銅共卅九面獎牌，苗栗特教學校四名選手包辦四金、一銀、二銅。
徐宜筠拿下雪鞋項目二百公尺金牌、四百接力銅牌；賴玟溢雪鞋一百公尺銀牌、四百接力金牌；林汶辰競速滑冰項目二百二十二公尺銅牌；謝葦蓁競速滑冰項目一百一十一公尺金牌、三百卅三公尺金牌。
其中，謝葦蓁於去年夏季特殊奧運中，在鉛球、四百接力及一百公尺短跑等項目獲得三金，如今再添兩金，累計五面金牌。
徐宜筠、賴玟溢、林汶辰、謝葦蓁歷經重重選拔，入選代表隊，因台灣平地沒有下雪，近一年來，四人每個月到海邊沙灘模擬雪地，從事雪鞋訓練；滑冰部分，則到台北或高雄等滑冰場集訓。
徐宜筠說，練習的時候很累、腳很痛，「但我都會繼續努力練習」，現在得到獎牌，覺得很高興，謝謝老師跟同學一直加油，讓她能夠出國得獎。
校長馬心正表示，該校是苗栗地區唯一招收中重度以上智能障礙、自閉症及多重障礙學生的學校，以發揮身心障生優勢能力為教育目標；四名孩子雖然身體條件不若一般人，但從訓練開始，展現出的毅力與堅持精神令人敬佩，學校以他們為榮。
另，苗栗縣參加全國原住民運動會，贏得二金三銀七銅，縣府將安排表揚。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
火車站後站路邊停車格 30分鐘收5元挨批賠本
議員︰成本就要7元不符效益桃園市路邊停車格採取每卅分鐘計費，市議員黃婉如昨天質詢說，桃園火車站後站的部分路邊停車格每卅分鐘才收五元，但開收費…
網友回應
熱門新聞
- 司改會議》派出所長說明案情 被質疑「層級很低」
- 豬哥亮拖病情有原因 為了「他」想拍片多掙錢
- 聯國研議全球禁核 美日抵制
- 英即將啟動脫歐 歐洲股市收紅
- 籃網戰力大躍進 美媒歸功豪哥
- 滿足小孩和大人之旅─日本名古屋
- iPhone 8超級換機潮 摩根大通上調蘋果目標價
- 監委仉桂美︰我心如秤
- 騷夏／淤積的字
- 等紅燈也彈到渾然忘我 他讓網友大讚：這就是態度！
- 不參加謝師宴卻要繳錢？ 鄉民討論超熱烈！
- 佳麗寶春夏彩妝 光澤度UP─COFFRET D’OR眼影好臉色 口紅雙唇水感好Q
- 證券行情表、證券表格
- 謝金燕母大哭 選擇放下原諒豬哥亮
- 彩香熟台灣 詹帥、臭豆腐掛嘴邊
- 阿部寬機場白搭 快閃6小時猛賣茶
- 慘輸馬刺 騎士讓出東部龍頭
- 睡蓮主題館是違規農舍 宜縣開罰
- 健保案失敗後 川普民調再創新低
- 王道銀行︰5年拚第一大網銀
- 國境維安大漏洞 通緝犯「跳機」翻牆跑了
- 秀場「南豬北張」 張菲感慨豬哥亮
- 錦榮被爆有新歡 被拍到樹後「激抱」名模
- 美研究人員：北韓可能準備核試
- 海濤法師護生園髒亂污染？ 園方駁斥
- 台股青紅燈》只對當沖降稅，對嗎？
- 兄弟土洋不服？ 洪總︰應服從教頭
- 豬哥亮延誤治癌 醫曾警告「只剩4個月」
- 南沙軍事設施完工 中國戰機可橫行南海
- 冷氣團來襲 清明連假北台低溫探12度
- 兄弟土洋不服？ 蔗總︰還需要磨合
- 北韓頻測試火箭引擎 恐為核試鋪路
- 豬哥亮4段婚姻 花心遭嫌棄
- 墜崖假死詐保 父子全入獄
- 台幣強 人幣衰 中概電子慘雙殺
- 豬哥亮父女3度和解不成 氣到遺書沒有她
- 〈旅遊的滋味〉活力繽紛圖賓根
- 聳動標題釣魚 一點就中毒
- 政院反擊監院「違反權力分立」
- 柯自訴案 88秒關鍵電話 無法證明馬有罪》北檢有人證物證 起訴馬教唆洩密
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉沙灘模擬雪地 苗特生冬季特奧摘4金
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分