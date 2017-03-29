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〈北部〉沙灘模擬雪地 苗特生冬季特奧摘4金

2017-03-29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣為亞熱帶國家，平地不會下雪，不過國立苗栗特殊教育學校四名學子，藉由沙灘模擬、跋涉到北高等滑冰場練習，辛苦訓練，他們的努力結出了美麗的果實，在今年冬季特殊奧運奪下四金一銀二銅等七面獎牌，校方昨以祥獅獻瑞表演，熱情歡迎凱旋歸國的選手。

這屆冬季特殊奧運，台灣代表隊拿下十六金、十一銀、十二銅共卅九面獎牌，苗栗特教學校四名選手包辦四金、一銀、二銅。

徐宜筠拿下雪鞋項目二百公尺金牌、四百接力銅牌；賴玟溢雪鞋一百公尺銀牌、四百接力金牌；林汶辰競速滑冰項目二百二十二公尺銅牌；謝葦蓁競速滑冰項目一百一十一公尺金牌、三百卅三公尺金牌。

其中，謝葦蓁於去年夏季特殊奧運中，在鉛球、四百接力及一百公尺短跑等項目獲得三金，如今再添兩金，累計五面金牌。

徐宜筠、賴玟溢、林汶辰、謝葦蓁歷經重重選拔，入選代表隊，因台灣平地沒有下雪，近一年來，四人每個月到海邊沙灘模擬雪地，從事雪鞋訓練；滑冰部分，則到台北或高雄等滑冰場集訓。

徐宜筠說，練習的時候很累、腳很痛，「但我都會繼續努力練習」，現在得到獎牌，覺得很高興，謝謝老師跟同學一直加油，讓她能夠出國得獎。

校長馬心正表示，該校是苗栗地區唯一招收中重度以上智能障礙、自閉症及多重障礙學生的學校，以發揮身心障生優勢能力為教育目標；四名孩子雖然身體條件不若一般人，但從訓練開始，展現出的毅力與堅持精神令人敬佩，學校以他們為榮。

另，苗栗縣參加全國原住民運動會，贏得二金三銀七銅，縣府將安排表揚。

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  • 謝葦蓁（後排右二起）、林汶辰、徐宜筠、賴玟溢，在冬季特奧奪下四金一銀二銅，校方歡慶凱旋。（苗栗特教學校提供）

    謝葦蓁（後排右二起）、林汶辰、徐宜筠、賴玟溢，在冬季特奧奪下四金一銀二銅，校方歡慶凱旋。（苗栗特教學校提供）

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