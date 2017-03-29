〈北部〉CT273蒸汽火車再奔馳 4.20重現綠博
2017-03-29
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕鐵道迷們準備好了嗎？CT273特甲級蒸汽火車將為宜蘭綠色博覽會開進蘭陽平原，四月二十日當天從宜蘭縣頭城站開往蘇澳新站，南北走一圈，預計在綠博會場旁的冬山車站停留三小時。宜蘭代理縣長吳澤成希望透過蒸汽火車行銷大眾運輸旅遊，鼓勵遊客搭火車玩綠博。
綠博訂四月一日在冬山河生態綠舟開幕，為期四十四天，會場擴展冬山站，站區瓜棚式外觀、開放式月台，被譽為「全國最美的火車站」。
宜蘭縣政府行銷綠博，向台鐵租用蒸汽火車搭載弱勢團體與長者，抵達冬山站遊綠博，縣府表示，為呼應「綠．啟航」主題，蒸汽火車免費載運弱勢者，並招待他們入園參觀，帶領大家感受真實綠色生活。
活動當天，蒸汽火車從頭城站出發，停靠礁溪、宜蘭、羅東、冬山、蘇新，蘇新站折返後回到冬山站停靠，共有五節車廂，一節限乘六十人，共可搭乘三百人，各車廂安排導覽故事志工，解說宜蘭鐵道旅行，說明綠博永續理念，了解宜蘭在地農業與生活。
宜蘭縣府為鼓勵遊客搭乘大眾運輸，綠博期間，也協調台鐵加開火車班次停靠冬山站，國道客運同步延駛到生態綠舟站，讓遊客一票坐到底，免去換車之苦。
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