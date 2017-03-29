| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉CT273蒸汽火車再奔馳 4.20重現綠博

2017-03-29

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕鐵道迷們準備好了嗎？CT273特甲級蒸汽火車將為宜蘭綠色博覽會開進蘭陽平原，四月二十日當天從宜蘭縣頭城站開往蘇澳新站，南北走一圈，預計在綠博會場旁的冬山車站停留三小時。宜蘭代理縣長吳澤成希望透過蒸汽火車行銷大眾運輸旅遊，鼓勵遊客搭火車玩綠博。

綠博訂四月一日在冬山河生態綠舟開幕，為期四十四天，會場擴展冬山站，站區瓜棚式外觀、開放式月台，被譽為「全國最美的火車站」。

宜蘭縣政府行銷綠博，向台鐵租用蒸汽火車搭載弱勢團體與長者，抵達冬山站遊綠博，縣府表示，為呼應「綠．啟航」主題，蒸汽火車免費載運弱勢者，並招待他們入園參觀，帶領大家感受真實綠色生活。

活動當天，蒸汽火車從頭城站出發，停靠礁溪、宜蘭、羅東、冬山、蘇新，蘇新站折返後回到冬山站停靠，共有五節車廂，一節限乘六十人，共可搭乘三百人，各車廂安排導覽故事志工，解說宜蘭鐵道旅行，說明綠博永續理念，了解宜蘭在地農業與生活。

宜蘭縣府為鼓勵遊客搭乘大眾運輸，綠博期間，也協調台鐵加開火車班次停靠冬山站，國道客運同步延駛到生態綠舟站，讓遊客一票坐到底，免去換車之苦。

廣告
  • CT273蒸汽火車將為「綠博」開進宜蘭，預計將抵達全國最美冬山瓜棚火車站 。 （讀者張維麟提供）

    CT273蒸汽火車將為「綠博」開進宜蘭，預計將抵達全國最美冬山瓜棚火車站 。 （讀者張維麟提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
不想買700元畢冊 師長辱罵學生

桃園市某私立高職的學生在臉書「爆料公社」PO文，表示學校的畢業紀念冊原本訂價一千五百元，學生覺得太貴沒人想買，學校後來降到七百元，他仍不想買，未料竟被學務處一名組長指著鞋子辱罵「你的鞋都不只這些錢」，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：〈北部〉CT273蒸汽火車再奔馳 4.20重現綠博


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.