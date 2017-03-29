〈北部〉從廚房出走 青農種青割玉米獲表揚
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉農會因應務農人力老化，針對休耕農地活化，現已有六百多公頃種植青割玉米、有機作物、水稻等，並輔導青年申請農機、種植技術，盼吸引更多青年投入農業。
壽豐鄉農會昨舉行農民節表揚大會，不到卅歲的簡泰垣、周伯儒二人，今年分別獲選農會代表與返鄉從農傑出青年，他們種植專門供應畜牧業的青割玉米獲獎。
廿八歲的簡泰垣今年剛獲選為農民代表，原本念觀光的他，退伍後去做廚房工作，三年前回壽豐幫姑丈周欽南種田。他說，目前種植提供乳牛等畜禽類食用的「青割玉米」過去花蓮地區沒有人種植青割玉米，但牧場等畜禽的飼料需求量龐大，以前都向南部農民購買，但因路途遙遠，需約六小時車程，且一輛卡車最多只載廿、卅公噸，長期輸運也容易腐壞。
「農業真的是很看天吃飯的行業」簡泰垣說，剛開始投入，透過壽豐鄉農會和花蓮農業改良場指導種植青割玉米，剛開始連農耕機都不會開，在田裡開成S形，種的歪七扭八，經過不斷練習，也慢慢抓到農機的駕駛訣竅；青割玉米因提供牧場使用，價格很穩定，牧場也都是固定價格收購，扣掉肥料、人力等成本，賺的比在外面廿二K的服務業好，但真的很辛苦，尤其夏天被曬得很痛苦。
農會昨表揚九十多名模範農民，曾淑懿說，配合政府並推動「小地主大佃農」，鼓勵農民多耕種經濟作物，近年活絡耕地面積達六百三十四公頃，促使荒田重耕，造就農村工作機會，也特別為平均年齡卅歲的青年農民們爭取補助，尋找適合的土地、作物，希望提升青割玉米產值，未來若人數足夠，會開設產銷班，協助農民生產經濟作物。
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