〈北部〉《小檔案》楊士芳林園 紀念清朝先賢

2017-03-29

楊士芳紀念林園占地○‧三七公頃，園區有兩棟建築、停車場、林園造景、公園步道，建築由建築師黃聲遠設計，一棟是公共空間及展區，另一棟經營咖啡廳，四周歷史空間豐富，鄰近宜蘭市昭應宮、城隍廟、文昌宮、碧霞宮等寺廟古剎，當地傳統工匠技藝也非常發達。

宜蘭清朝時期先賢楊士芳自幼苦學，榮晉進士，接任仰山書院獎掖後進，並立碑安社稷、建孔廟、組勸善局維護治安。為紀念他對宜蘭的貢獻，民國八十六年，宜蘭縣政府新建楊士芳紀念林園，九十年落成後，曾委託蘭陽博物館家族協會經營。

九十八年鄂王社區發展協會取得經營權，運用園區空間辦理地方文史講座，但參觀人潮不多，為了活化園區，宜蘭市公所設置創新育成中心，協助園區再出發。（記者林敬倫整理）