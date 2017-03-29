〈北部〉《最快明年初移撥》國立高中職 將改隸市立
2017-03-29
〔記者邱奕統／桃園報導〕市府教育局長高安邦昨天到市議會說明國立高中職改隸市立，以及私立高中職改由市府管轄的政策，他表示，全市共有九所國立的高中職、十六所私立高中職，針對移撥事項已和教育部協商，最快明年初就可以完成移撥。
桃園市的國立高中職有武陵、桃園、陽明、內壢、楊梅、龍潭以及中壢家商、中壢高商與桃園啟智學校等九校，另有振聲、啟英等十六所私立高中職，最快從明年起，國立高中職將改隸為市立，私立高中職改由市府管轄。
高安邦表示，總計一二七項移撥業務中，有一一三項已與教育部達成共識，還有十四項仍在協商，市府在移撥經費上，主要負擔人事等費用，估計每年約需五億二千多萬元。
多位市議員昨天質詢說，許多家長都擔憂國立高中職改為市立後，補助經費會短少、影響辦學品質等，質疑市府在移撥接管是否做好準備？市議員黃婉如提案組成市議會移撥專案小組，落實監督移撥事項；市議員萬美玲也要求教育局未來與教育部進行的每場移撥會議，都要邀請市議員參與，兩項提案都獲市議會通過。
教育局表示，國立高中職改隸市立後，因為教育部不會將員額移撥給教育局，因此只有教育局受到影響，將向中央爭取補充；至於各國立高中職既有的補助，只會多不會少，各校職員名額也不會減少，家長不用擔心辦學品質受到影響，私立高中職也會依據私校獎勵補助審查原則，只要辦學表現跟現在一樣，相關補助不會減少。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
不想買700元畢冊 師長辱罵學生
桃園市某私立高職的學生在臉書「爆料公社」PO文，表示學校的畢業紀念冊原本訂價一千五百元，學生覺得太貴沒人想買，學校後來降到七百元，他仍不想買，未料竟被學務處一名組長指著鞋子辱罵「你的鞋都不只這些錢」，…
網友回應
熱門新聞
- 司改會議》派出所長說明案情 被質疑「層級很低」
- 等紅燈也彈到渾然忘我 他讓網友大讚：這就是態度！
- Apple Pay今上線 超商、賣場開刷
- 馬一審無罪》柯嘆：大悲無淚 上訴到底 馬辦：感謝法官 適當判決
- 政院反擊監院「違反權力分立」
- 平日吸票8712人 猿開幕戰「捷」報！
- 籃網戰力大躍進 美媒歸功豪哥
- 疊戴Coco Crush 閃亮鑽目光
- 〈台灣人在世界角落〉這工作比數鈔票更重要
- 不參加謝師宴卻要繳錢？ 鄉民討論超熱烈！
- 剩2個多月！ 巴布狄倫得演講才能領諾貝爾獎金
- 國境維安大漏洞 通緝犯「跳機」翻牆跑了
- 魏少大三元 逆轉勝小牛
- 圍棋AI過人 新時代將至
- 鑰匙串一起 機車失竊家被闖 愛車也被開走
- 蘇格蘭議會挺獨立公投 英國政府說不
- 年改試院不同調 陳建仁：年改會為主
- 195年遶境史！旱溪媽祖起駕 22天走遍台中
- 一卡通「嗶」進高鐵 4月上路
- 裁罰媒體不當報導？法部不認同
- 陳庭妮吻李銘順 雞皮疙瘩掉滿地
- 國泰醫院義診 助巴拿馬低收戶換膝關節
- 中華郵政也重傷 前2月虧25.7億
- 消費信心衝高 美股甩開陰影勁漲
- 假處分撤銷 日本高濱核電廠可重啟
- 回歸之路，分離之途
- 監院提黨產條例釋憲 立委批黨國餘孽
- 比利時兩舞團 TIFA獻演
- 環台賽／一念之差 俞辰憲騎進停車場
- 社論》還好台灣有民主屏障
- 豬哥亮病危 余天解心結 － 昔怒轟大頭症 現願探老朋友
- 獅不眼紅 拭目以待台南球場
- 首屆南加台灣生技研討會拉荷雅舉行
- 艾迪頓閃奔韓職 史總又「投」痛
- 正瀚上市案再觸礁 恐退件收場
- 證券行情表、證券表格
- 右肩麻煩退散 詹帥催落去
- 洪稱病今停開中常會 中常委︰耍無賴
- 《謠言終結站》嬰兒趴睡顧頭型 有猝死風險
- 墜崖假死詐保 父子全入獄
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉《最快明年初移撥》國立高中職 將改隸市立
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分