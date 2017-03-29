〈北部〉《最快明年初移撥》國立高中職 將改隸市立

2017-03-29

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府教育局長高安邦昨天到市議會說明國立高中職改隸市立，以及私立高中職改由市府管轄的政策，他表示，全市共有九所國立的高中職、十六所私立高中職，針對移撥事項已和教育部協商，最快明年初就可以完成移撥。

桃園市的國立高中職有武陵、桃園、陽明、內壢、楊梅、龍潭以及中壢家商、中壢高商與桃園啟智學校等九校，另有振聲、啟英等十六所私立高中職，最快從明年起，國立高中職將改隸為市立，私立高中職改由市府管轄。

高安邦表示，總計一二七項移撥業務中，有一一三項已與教育部達成共識，還有十四項仍在協商，市府在移撥經費上，主要負擔人事等費用，估計每年約需五億二千多萬元。

多位市議員昨天質詢說，許多家長都擔憂國立高中職改為市立後，補助經費會短少、影響辦學品質等，質疑市府在移撥接管是否做好準備？市議員黃婉如提案組成市議會移撥專案小組，落實監督移撥事項；市議員萬美玲也要求教育局未來與教育部進行的每場移撥會議，都要邀請市議員參與，兩項提案都獲市議會通過。

教育局表示，國立高中職改隸市立後，因為教育部不會將員額移撥給教育局，因此只有教育局受到影響，將向中央爭取補充；至於各國立高中職既有的補助，只會多不會少，各校職員名額也不會減少，家長不用擔心辦學品質受到影響，私立高中職也會依據私校獎勵補助審查原則，只要辦學表現跟現在一樣，相關補助不會減少。