〈北部〉老屋健檢僅1.2％ 修繕補助擬提高
2017-03-29
完成一千二百多戶 議員促加強宣導
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市八十八年以前建造的房屋約有十萬多棟，市府推動「老屋健檢」服務，到去年僅完成一千二百多戶，比率僅約一．二％；市議員謝彰文、黃婉如昨天批評成效不佳，要求加強宣導，避免地震天災發生倒塌意外，市府都市發展局允諾提高補助來鼓勵。
都發局統計，全市八十八年以前建造的房屋約有十萬多棟，「老屋健檢」服務提供全額補助的耐震性能評估、外牆飾材勘檢、無障礙升降設備設置輔導等，還有專業人力組成的老屋健檢輔導小組提供免費諮詢服務，去年已完成一二七○棟的老屋耐震力評估。
黃婉如指出，「老屋健檢」去年開放申請時，都發局統計全市約有七萬八千多棟是八十八年以前建造的房屋，結果不到一年竟暴增三萬棟，「全市有多少棟老屋都掌握不清楚，如何落實老屋健檢？」
她說，「老屋健檢」乍聽之下，民眾會感到是好的政策，但檢查後所衍生的改善費用須由民眾自行負擔，在補助經費有限下，民眾根本不想面對檢查後發現的問題，且檢查結果也可能影響房價，導致受檢的意願低落。
謝彰文也說，全市老屋只有一．二％的比率經過健檢，執行成效不佳，市府應加強宣導，落實外牆安全診斷及申辦管理辦法、加強老舊社區及公寓大廈成立管委會，並主動協助民眾檢查，才能避免天災的倒塌意外。
都發局說，將加強舉辦宣導會，篩選高風險的老屋，主動給予健檢評估並輔導改善，也將提高都市更新補助額度，針對有疑慮的建築物，輔導適用公告整建或維護策略地區補助，將修繕補助從四成五提高到七成五。
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