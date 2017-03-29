〈北部〉不想買700元畢冊 師長辱罵學生

2017-03-29

〔記者李容萍／楊梅報導〕桃園市某私立高職的學生在臉書「爆料公社」PO文，表示學校的畢業紀念冊原本訂價一千五百元，學生覺得太貴沒人想買，學校後來降到七百元，他仍不想買，未料竟被學務處一名組長指著鞋子辱罵「你的鞋都不只這些錢」，甚至還口出惡言詛咒他的家人；此事傳開後，這名組長前晚登門向學生家長道歉。

PO文學生表示，這名組長的作風一貫強勢，他當下錄影存證，事後學校竟向班導師施壓，要他刪除影片，他擔心班導師受到牽連，詢問網友該怎麼辦？

不過，PO文學生事後又私訊爆料公社，表示這名組長已向他的家人道歉，父母也決定息事寧人，他也不想讓導師為難，所以請求刪文，但消息已然傳開。

師長道歉 取得家長原諒

這所私立高職的學務處昨天解釋說，畢業紀念冊原本一千五百元，這包括畢聯會包辦畢業典禮的胸花、畢業證書夾子、紀念品、場地佈置、活動等，今年因學校人力不足不再支援畢聯會的畢典活動，畢業紀念冊才改收七百元，並非降價；這名組長事後對於講話拿捏失當也感到後悔，已到學生家裡道歉並取得家長原諒。

教局︰不能強迫學生購買

市府教育局表示，公立高中的畢業紀念冊編製，是由學生組織如畢聯會規劃內容，經學校公開招標後發包製作，以代收代付方式收費，訂價會參考往年標準，但不能強迫學生一定要購買，市轄的私立高中職幾乎也是採同一模式，都不會要求學生非買不可。

有網友留言抨擊，「身為教務人員怎麼可以這樣講話？」並認為「七百元還是好貴」；許多網友說，「畢業紀念冊、婚紗照，一生根本看沒幾次，不用花大錢買」、「現在科技那麼發達，班級開一個LINE群組留照片就好。」