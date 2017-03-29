〈北部〉萬榮鄉長賄選案 一審判當選無效

2017-03-29

張秋美強調非主動授意

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣萬榮鄉長第十七屆缺額補選去年八月廿七日投票，以七百一十一票當選的國民黨籍萬榮鄉長張秋美，以一千元現金買票被查獲，賄選案由檢方提起公訴外，檢方也依法在公告當選三十日內提民事當選無效之訴，其中民事部份日前經花蓮地院判決當選無效，全案還可上訴。

對此，萬榮鄉長張秋美強調「上訴到底」，強調自己做事清白，賄選並非她主動授意，仍會堅持上訴。

檢方去年九月針對張秋美賄選案提當選無效之訴，判決書指出，檢方以張秋美的丈夫吳信太在選舉期間擔任張的競選總幹事，認為張「授意」吳向前村長鄭阿源討論樁腳名單、並交付十七萬元給鄭阿源分配給樁腳，鄭阿源自留四萬一千元、其餘款項交給李姓、楊姓、溫姓、田姓及郭姓樁腳等人，由樁腳以每票一千元進行現金買票，已違反選罷法。

判決書指出，被告張秋美在競選期間，把相關事務交給吳處理，但「從未指示或授意」買票，而吳信太把競選款項十七萬元交付樁腳時，並未告知張秋美用於行賄，且被告強調「長期擔任校長、退休後第一次參選，地方人脈不深」，她與鄭阿源平日無來往及深交；而吳信太長期擔任村幹事，地方關係深厚，是基於「愛妻心切」而隱瞞被告行賄。

不合常情 法官未採信

但法官認為，被告選舉期間沒有另請會計，甚至也要求吳信太「支出前後均需報備、她看過收據才能核銷」，可見張對於競選經費用途相當清楚；法官認定認為，選舉買票行為難以認為「僅總幹事、核心幕僚可單獨決定」，十七萬不是小數目，且買票行為又是在被告選情較不樂觀的地區，顯見買票行為「經縝密規劃」，怎可能被告全不知道，不合常情，並未採信張秋美「未授意」的說法，因此判決當選無效，全案還可上訴。