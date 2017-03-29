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〈北部〉10米鯉魚旗升空 頭城童「鯉」想啟程

2017-03-29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮公所與日本Kobe Swimmy Project執行委員會合作，結合兒童節、「鯉想啟程」國際公益活動，讓鎮內國小、幼兒園兩千多名學童，把夢想寫在兩條十公尺長鯉魚旗後升空，為全世界兒童祈福，另從日本空運二十五公尺長鯉魚旗，設計成隧道，滿載日本學童夢想與祝福，供頭城孩子穿梭玩耍，提前歡度兒童節。

日本空運25米鯉魚旗隧道 孩子穿梭玩耍

「鯉想啟程」國際公益活動，是六年前日本三一一大地震後，身為阪神地震受災戶的Kobe Swimmy Project執行委員會長栗須哲秀，為了幫受災學童祈福，藉由象徵魚躍龍門的鯉魚旗，蒐集小朋友願望，把正面力量傳遞災區，重建孩子的心靈。

這項公益活動前年兒童節首度在頭城鎮外澳舉辦，去年起與頭城鎮公所合辦，今年購買兩面十公尺長的鯉魚旗，開放小朋友寫下願望，昨天在頭城國小升空。栗須哲秀特別加碼，從日本神戶空運號稱台灣首見、長二十五公尺的鯉魚旗，形成鯉魚旗隧道，鯉魚旗在日本象徵祈福，祈求學童快樂成長。

頭城鎮長曹乾舜說，頭城鎮是宜蘭縣目前唯一將兒童節結合國際公益活動的鄉鎮，今年提升層次與內容，帶給頭城孩子歡笑，進而打開兒童關懷及感恩的世界之窗。

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  • 兩條長十公尺長的鯉魚旗，於昨日升空。 （記者林敬倫攝）

    兩條長十公尺長的鯉魚旗，於昨日升空。 （記者林敬倫攝）

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