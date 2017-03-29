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〈北部〉花蓮區漁會理事改選 現任理事長派全勝

2017-03-29

場外黑衣人助陣 50警站崗

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮區漁會昨日召開第十六屆第一次會員代表大會，並進行理、監事及上級漁會代表選舉，今年因「現任理事長派」及「漁業聯盟派」競爭激烈，場外還聚集大批黑衣人助陣，驚動警方派出五十名警力站崗，九席理事最後全由簡派人馬當選，恐影響總幹事候聘人李凱明第一輪遴聘結果。

花蓮區漁會選情緊繃，昨早舉行會員代表大會，廿七名代表自十八位理事候選人中，選出九名理事，當選人除全是現任理事長簡光臺的人馬外，也罕見出現得票數相同情況，均以十七票當選。

距離新任理事長選舉及遴聘總幹事作業僅剩不到十天，選舉態勢雖趨底定，但檯面下仍頻頻角力。昨日投票時，不只場外聚集黑衣人關注選情，屬前總幹事王鐙億派系的「聯盟派」，也提出「無記名限制連記投票法」要求。

單一候聘總幹事 李凱明難過關

經廿七名會員代表表決，僅十人同意「無記名限制連記投票」，另十六人仍維持原「無記名連記」投票，每一名代表均可在選票上，投票給九名理事。

據資深林姓漁會會員代表說，現任秘書李凱明雖暫居一人候聘總幹事優勢，但因九名理事全是「現任理事長派」人馬，初估第一輪遴聘時，李恐無法順利「過關」，理事們應暫時會請現任代理總幹事洪銘芳繼續「代理」。

熟悉漁會人士透漏，第一輪未符合總幹事候聘資格的林俊吉，因獲「理事長派」支持，如今又掌握理事全數席次，將有意投入第二輪候聘程序，盼有機會拿下總幹事寶座，但因審查機制嚴格，是否能夠進入合格名冊，仍有諸多變數。

花蓮縣政府農業處農政科長周黃得榮表示，四月六日區漁會將召開理、監事會第一次會議，選出理事長及常務監事各一名，並由理事會依法聘任總幹事，倘若在成立六十日內，還未完成總幹事聘任，縣府將重新公告辦理總幹事候聘登記，並組成成績評定小組，針對登記人進行聯徵、素行查證，再把結果報送漁業署，通知登記人面試。

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  • 花蓮區漁會昨日進行理事等選舉。（記者王峻祺攝）

    花蓮區漁會昨日進行理事等選舉。（記者王峻祺攝）

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