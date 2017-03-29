〈北部〉後龍農會理事長當選8天病逝 陳柯清補選出線
2017-03-29
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮農會理事長莊新園當選才八天，三月十八日就因病辭世，享壽六十七歲。後龍農會昨天舉辨理事長補選作業，由現任九名理事互選，過程平和，由陳柯清出線。
後龍農會總幹事陳中和說，莊新園十八日因肝癌病逝。經營禮儀社的莊新園曾任第十三屆農會理事長、十七屆常務監事，也當任過兩屆鎮民代表，任內為民服務及爭取地方建設，備受肯定。
陳中和指出，依程序昨天必須進行補選作業，由現任九名理事，包括莊新園、黃坤山、張榮風、陳柯清、許世揚、林河濱、陳金城、張水泉、黃添吉互選出理事長，陳柯清獲得六票當選。補選過程順利、平和。
五十七歲的陳柯清畢業於台北工專（現為國立台北科大），為土雞產銷班成員，曾任兩屆後龍鎮南港里長及四年農會監事、農會理事。
陳柯清表示，後龍鎮農會在苗栗縣屬一屬二，尤其在陳中和帶領下，能在現有基礎上，延伸並打造更好、創新及精緻的各項農產品。
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