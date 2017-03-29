〈北部〉北埔姜阿新洋樓拉皮 獲3千萬金援
2017-03-29
〔記者蔡孟尚／北埔報導〕新竹縣北埔鄉有七十一年歷史的縣定古蹟「姜阿新洋樓」年久失修，獲行政院客委會、縣政府補助整修，昨天舉辦修復再利用工程開工典禮，預計明年三月完工後，將成為「浪漫台三線」上的亮點。
新竹縣政府文化局表示，姜阿新是一九三○年代北埔鄉有名的商人，他的事業從開發造林延伸到製茶業，得到日本「三井農林株式會社」的支持及本地製茶師父的協助，擁有多間茶廠。
一九四六年姜阿新籌組永光公司，大幅拓展茶業生意，與怡和洋行及三井株式會社等外商往來密切，因此興建這座在當時相當另類的「洋樓」接待外賓。
這座堪稱是北埔鄉早期地標性建築的「洋樓」，後來雖然年久失修，但其歷史價值仍獲官方肯定，在二○○一年被新竹縣政府指定為縣定古蹟，去年爭取到客委會補助二千九百六十八萬元、縣府補助二百一十二萬元、所有權人自籌三百五十三萬元辦理修復工程，昨天開工，客委會主委李永得、新竹縣長邱鏡淳均到場參加。
邱鏡淳說，二層樓高的「洋樓」正立面基礎及台度部分，採用大塊石材，很穩重的感覺，立面洗石子及仿洋風的裝飾，凸顯出日治時期的建築技術及日、洋混合的文化風格，建築物裏面的裝潢以木材為主要材料，顯得十分氣派。
李永得說，承載茶產業發展歷史故事的「洋樓」，過去是北埔街上的醒目地標，修復完工後，將成為「浪漫台三線」上的亮點。
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