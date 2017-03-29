〈北部〉桃園發展軌道運輸 蔡英文︰讓首都人口減壓
30年來規模最大的建設計畫
〔記者李容萍、鄭淑婷／綜合報導〕蔡英文總統昨天視察新屋區農業博覽會場址建置的埤塘太陽光電示範點、到桃園機場捷運A21站了解軌道建設，她表示，桃園軌道運輸計畫可有效連結首都生活圈，發揮首都人口減壓效果，這是桃園卅年來規模最大的建設計畫；市長鄭文燦說，這是政黨輪替以後，對桃園最重要的意義。
蔡英文由鄭文燦等人陪同，昨天下午先到新屋區農業博覽會場址，了解市府在「前瞻基礎建設計畫」提出的「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」，她表示，希望成為政府發展綠能的領頭羊，擺脫對核能的依賴，達到「非核家園」目標。
利用埤塘發電可吸引更多投資
她說，桃園有「埤塘之鄉」美譽，埤塘將讓桃園市成為綠能發電的重要城市，可吸引更多民間投資，希望藉由一六○口埤塘發電，達到發電量六六○百萬瓦（MW）規模。
蔡英文說，「前瞻基礎建設計畫」希望讓廿年後的台灣人民生活更便利、更有品質，帶來乾淨的綠色能源、普及的數位環境、安全穩定的水及環境、低碳便利的軌道運輸，新計畫在前進過程中難免有顛簸，但只要有方向及決心，所有問題都可解決，「投資台灣、建設台灣，現在就是時候！」
鄭文燦指出，「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」希望三年內在桃園一六○口、一六五○公頃的埤塘，全面建構太陽能發電系統，三年達到六六○百萬瓦發電量，大約等於核一廠的一個機組發電量，從今年六月開始施作，今年底就可以陸續發電。
蔡英文隨後到A21站視察市府提出的「北北桃一小時生活圈軌道運輸計畫」，她表示，桃園已是二一五萬人口的大型都會，優質的軌道運輸讓交通跟區域連結更便利，桃園的發展將會邁進一大步，這就是前瞻建設的表現。
機捷與綠線串聯 改變都市風貌
蔡英文說，機場捷運未來會延伸到中壢火車站，連結八德、桃園、蘆竹、大園的綠線捷運也已核定，在前瞻基礎建設的計畫中，也決定將綠線捷運延伸到中壢火車站，讓機捷與綠線串聯起來，再加上鐵路地下化，桃園的都市風貌、運輸模式將有大幅改變。
蔡英文表示，今年是桃園、台灣的建設年，只要桃園進步，北北基桃的首都生活圈就會進步，她話鋒一轉打趣說：「每次到桃園心裡都有點怕怕的，因為不曉得市長又要跟我們說什麼，相信交通部長賀陳旦比我還怕看到市長，但這也是桃園市民幸福的地方，有一個鍥而不捨的市長。」
鄭文燦表示，桃園市目前推動中的軌道建設計畫，包括桃園鐵路地下化、機場捷運延伸中壢火車站、捷運棕線、捷運三鶯線延伸八德、捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢火車站及捷運綠線延伸大溪埔頂等七條路線。
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標題：〈北部〉桃園發展軌道運輸 蔡英文︰讓首都人口減壓
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