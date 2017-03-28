〈北部〉鯉魚潭店家廣告佔路 限四月底前拆除

2017-03-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣知名觀光景點鯉魚潭，近年隨著旅遊風氣興盛，道路周邊店家如雨後春筍般開設，全盛時期約有廿家攤商，為吸引顧客上門，廣告看板等宣傳物逐漸佔用一旁道路，嚴重危及交通安全，公路總局昨下最後通牒，告知違法店家限期於四月底前拆除佔用物，屆期未改善者，最高可處十五萬元罰緩。

位在鯉魚潭西邊的商店圈，部分店家為吸引遊客消費，多將移動式設備或廣告招牌，外推至公路排水溝上，明顯佔用道路公用地，不僅造成景觀凌亂，也出現道路安全疑慮，影響出入車輛的行車視線。

公路總局花蓮工務段長沈清瑞說，部分商店廣告立牌或盆景，長期佔用公路慢車道與排水溝，甚至為擴展店面，將輕鋼架直接架設在道路上，月初已派人當面告知商家涉及觸法行為，上週則邀集商圈協會及警方現勘。

他強調，目前將先加強勸導，避免民眾在不知情的情況下觸法，並呼籲業者在四月底前自行拆除占用公地設施，違者將視為廢棄物，予以清除並採處罰措施。

公路總局表示，擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，可依公路法七十二條處新臺幣三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

「餬口飯吃！」部分商圈業者喊冤，當初執行台九丙線道路拓寬時，為配合政策也提供土地作為公路拓寬使用，導致自有土地面積不足，才會把部分設施往外拓展，盼政府暫緩強制拆除。