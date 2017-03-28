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〈北部〉傳禮讓陳歐珀選宜縣長 江聰淵︰絕不缺席

2017-03-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕立委陳歐珀宣布參選宜蘭縣長，爭取民進黨提名；最近宜蘭政壇謠傳，獲泛新潮流力挺的宜蘭市長江聰淵，要禮讓陳參選。江聰淵說，絕不會缺席，做好市政是參選縣長最大信心，會以行動破除謠言。江並指陳歐珀應把立委做好做滿，不應違背與選民的承諾；陳歐珀回應，立委轉戰縣長非特例。

宜蘭市長江聰淵、縣議員黃適超，在民進黨內都泛屬新潮流系，兩人有意爭逐縣長；經過民調整合，江聰淵以些微差距勝出，黃適超亦展現謙謙風度，坦承落敗，基層一直有勸進黃轉戰立委的聲音；之後，立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝等人也宣布爭取黨內縣長提名。

最近，宜蘭政壇充斥耳語，稱江聰淵萌生退意，有意禮讓陳歐珀參選。「絕對不會缺席黨內縣長初選！」江聰淵說，不實謠言顯然有人刻意放話，市長與縣長任期一致，他會把市長做好做滿再轉戰縣長，但立委與縣長任期差了兩年，陳歐珀中途「跳船」，適不適合轉換跑道選縣長？就交由選民判斷。

江聰淵說，做好市政是參選縣長最大信心，宜蘭市許多重大政策都可以看到成果，包括舊縣議會重新活化、救國團收回再利用等，預計年底都可落實，市政成果是進軍縣府最大力量，宜蘭有很多民主前輩，他還需要謙卑學習，最近會積極向各界請益，對於未來縣政已展開擘劃，會陸續向鄉親報告。

陳歐珀說，立委轉戰縣長並非特例，屏東縣長潘孟安、彰化市長魏明谷、台中市長林佳龍，台南市長賴清德都是立委轉戰當選，也都做得有聲有色，串聯中央與地方更有經驗，主掌縣政更有格局，要改善宜蘭現況，縣長必須具備與中央溝通協調的能力，才能事半功倍。

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