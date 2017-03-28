〈北部〉爬黑山請求救援 花蓮研擬自付搜救費

2017-03-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮山難勤務逐年攀升，去年總計四十二件，比起五年前的十二件，高出三．五倍，不僅讓搜救人員疲於奔命，搜救費還要「全民買單」，花蓮縣政府昨日制定「登山活動管理自治條例」草案，未來登山者若未依規定入山，最重可罰五萬元，搜救費也須自付，預計四月將法案送交議會三讀。

花蓮縣政府為減少山難發生，降低搜救成本，縣政會議昨日通過「花蓮縣登山活動管理自治條例」，共計擬定十六條法規，包括進入縣府公告管制山域，應依登山計畫執行、攜帶定位功能器材、由專業領隊帶領並投保登山綜合險等。

花蓮縣消防局長林文瑞說，花蓮境內高山林立，熱門登山路線多，海拔三千公尺以上山岳約有四十三座，目前台中、南投二縣陸續通過登山條例，花蓮也已著手制定相關規定，避免發生民眾「爬黑山」等未依規定入山，請求警消救援的案例。

林文瑞說，依條例規定，無保險或在颱風期間入山等違規民眾，將可處以一萬元至五萬元以下罰鍰，若致遭受危難所生費用，則歸責當事者，由當事人支付搜救費，盼能藉此呼籲民眾入山前，務必做好各項萬全準備。

消防局表示，山區救援若出動空勤直升機，來回一趟燃料費平均約一百二十萬元，還不包括地面搜救人員超勤加班費、保險費及後續產生的救護費用，以日前搜救二子山失聯李姓登山客為例，十八天共計出動逾四百人次，油料費約二千一百六十萬元。