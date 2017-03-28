| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉爬黑山請求救援 花蓮研擬自付搜救費

2017-03-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮山難勤務逐年攀升，去年總計四十二件，比起五年前的十二件，高出三．五倍，不僅讓搜救人員疲於奔命，搜救費還要「全民買單」，花蓮縣政府昨日制定「登山活動管理自治條例」草案，未來登山者若未依規定入山，最重可罰五萬元，搜救費也須自付，預計四月將法案送交議會三讀。

花蓮縣政府為減少山難發生，降低搜救成本，縣政會議昨日通過「花蓮縣登山活動管理自治條例」，共計擬定十六條法規，包括進入縣府公告管制山域，應依登山計畫執行、攜帶定位功能器材、由專業領隊帶領並投保登山綜合險等。

花蓮縣消防局長林文瑞說，花蓮境內高山林立，熱門登山路線多，海拔三千公尺以上山岳約有四十三座，目前台中、南投二縣陸續通過登山條例，花蓮也已著手制定相關規定，避免發生民眾「爬黑山」等未依規定入山，請求警消救援的案例。

林文瑞說，依條例規定，無保險或在颱風期間入山等違規民眾，將可處以一萬元至五萬元以下罰鍰，若致遭受危難所生費用，則歸責當事者，由當事人支付搜救費，盼能藉此呼籲民眾入山前，務必做好各項萬全準備。

消防局表示，山區救援若出動空勤直升機，來回一趟燃料費平均約一百二十萬元，還不包括地面搜救人員超勤加班費、保險費及後續產生的救護費用，以日前搜救二子山失聯李姓登山客為例，十八天共計出動逾四百人次，油料費約二千一百六十萬元。

廣告
  • 花蓮縣政府制定「登山活動管理自治條例」草案，未來登山者若未依規定入山，搜救費須自付。 （記者王峻祺攝）

    花蓮縣政府制定「登山活動管理自治條例」草案，未來登山者若未依規定入山，搜救費須自付。 （記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
柯湖路狹窄多彎 地方爭取拓寬雙線道

不少住在新竹縣竹東鎮的竹科上班族因應台六十八線東西向快速公路施工，紛紛改走竹東鎮柯湖路進園區，但僅單線車道寬的柯湖路狹窄多彎、會車困難，當地住戶也覺得相當危險，為此建議官方儘速拓寬，讓大家安全通行。竹…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：〈北部〉爬黑山請求救援 花蓮研擬自付搜救費


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.