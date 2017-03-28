〈北部〉爬黑山請求救援 花蓮研擬自付搜救費
2017-03-28
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮山難勤務逐年攀升，去年總計四十二件，比起五年前的十二件，高出三．五倍，不僅讓搜救人員疲於奔命，搜救費還要「全民買單」，花蓮縣政府昨日制定「登山活動管理自治條例」草案，未來登山者若未依規定入山，最重可罰五萬元，搜救費也須自付，預計四月將法案送交議會三讀。
花蓮縣政府為減少山難發生，降低搜救成本，縣政會議昨日通過「花蓮縣登山活動管理自治條例」，共計擬定十六條法規，包括進入縣府公告管制山域，應依登山計畫執行、攜帶定位功能器材、由專業領隊帶領並投保登山綜合險等。
花蓮縣消防局長林文瑞說，花蓮境內高山林立，熱門登山路線多，海拔三千公尺以上山岳約有四十三座，目前台中、南投二縣陸續通過登山條例，花蓮也已著手制定相關規定，避免發生民眾「爬黑山」等未依規定入山，請求警消救援的案例。
林文瑞說，依條例規定，無保險或在颱風期間入山等違規民眾，將可處以一萬元至五萬元以下罰鍰，若致遭受危難所生費用，則歸責當事者，由當事人支付搜救費，盼能藉此呼籲民眾入山前，務必做好各項萬全準備。
消防局表示，山區救援若出動空勤直升機，來回一趟燃料費平均約一百二十萬元，還不包括地面搜救人員超勤加班費、保險費及後續產生的救護費用，以日前搜救二子山失聯李姓登山客為例，十八天共計出動逾四百人次，油料費約二千一百六十萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
柯湖路狹窄多彎 地方爭取拓寬雙線道
不少住在新竹縣竹東鎮的竹科上班族因應台六十八線東西向快速公路施工，紛紛改走竹東鎮柯湖路進園區，但僅單線車道寬的柯湖路狹窄多彎、會車困難，當地住戶也覺得相當危險，為此建議官方儘速拓寬，讓大家安全通行。竹…
網友回應
熱門新聞
- 日本師生登山遇雪崩 釀8死40傷
- 德國百公斤金幣「大楓葉」遭竊 市值上億元
- 《自由廣場》同志談同婚釋憲
- 寶成去年EPS4.43元 創18年新高
- 總統感謝史瓦濟蘭為台發聲
- 志願役士兵資格放寬 微罪前科者可報考
- 馬里昂訪台 押寶魏少拿MVP
- 美職業移民簽證變嚴 中國富人憂心
- 搭捷運直達球場 等28年今「猿」夢
- 男宮主藉雙修性侵女信徒557次 被判重刑與賠補償金
- 柯P飛東協拚南向 鄧家基也飛上海拚雙城論壇
- 啟動跳島計畫 「非常廟」連結島嶼鄰國
- 籃網3月「豪」狂 戰績勝騎士
- 工程涉賄 前議長黃景泰判刑
- 音樂之都古今皆風雅─奧地利維也納
- 台灣民眾愛用手機購物 3成是買藥妝
- 輪狀病毒好兇 男童又吐又拉還脫水
- 五月天搭台囉 這招讓黃牛怕了
- 比中指有理 萬元罰金打3折
- 查與俄關係 美參院情委會約談川普女婿
- 投巨人開幕戰 可能不是菅野
- 公教年金樓地板32160元 蔡今可望拍板
- 歐版健保廢不了 川普怪豬隊友
- 百億軍保準備金 軍方擬委外操作
- 孔劉片酬三級跳 卡位「百想」雙大賞
- 〈愛情隨堂考〉發現妳的女人味
- 四七言論自由日 北市辦導覽活動
- 威力彩頭獎連12摃
- 03/28 各報重點新聞一覽
- 基隆工程僱非法外勞 鋼模塌2死1傷
- Jolin自認是虎媽 從這裡看出來
- 《中英對照讀新聞》Suicides cost Japan’s economy $4bn annually 自殺一年損耗日本經濟40億美元
- 馬教唆洩密案今宣判 國際媒體關注
- 打經典賽降3A調整 貝里歐斯︰不後悔
- 郭富城爆申請結婚 急讓老媽抱孫
- 阿妹高雄加2場 貼心延到8點開唱
- 內賊癱瘓全台YouBike 恐賠2242萬
- 張學友圓夢 初體驗超嗨
- 陳剛信怒辭民視副董 嗆王明玉從美國鄉下來的
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘One country, two systems’ an empty pledge: DPP
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉爬黑山請求救援 花蓮研擬自付搜救費
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分