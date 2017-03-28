〈北部〉小檔案：東光國中

2017-03-28

東光國中共有兩個歷史建築，集賢樓建造於1975年，屋頂是摺板式屋頂，為三角形結構，外觀和走廊列柱都是洗石面層，共有兩層樓，一樓更維持傳統木造窗戶，原為美術教室；二樓則是沒有落柱的寬廣空間，原為實驗室。

東光國中舊校門早在2003年率先登錄為歷史建築，舊校門建於1961年，以4根立方柱支撐平頂而成，宛如閩南廟宇的三川門；在1960到1970年代，這樣的類型是宜蘭縣國中小學制式化校門，宜蘭縣僅剩東光國中留有當時的校門樣式。

（記者簡惠茹整理）