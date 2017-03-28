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〈北部〉羅東東光國中集賢館 登錄歷史建築

2017-03-28

險被拆 經搶救起死回生

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮東光國中集賢樓登錄為宜蘭縣歷史建築，一九七五年興建的校舍，展現九年國教改革時空的建築風貌，摺版式屋頂與洗石子牆身，見證義務教育的發展；原本面臨拆除的校舍，經過校友、學校搶救，成功起死回生，繼續矗立校園，見證下一代的教育。

東光國中集賢樓興建於一九七五年十一月八日，是鋼筋混凝土建物；校長沈如富說，原本因為耐震係數不足，早在十幾年前就列為報廢校舍，因為沒有經費可以拆除延遲迄今，直到去年經費到位，許多校友非常不捨，不斷請學校思考有什麼保留方法，經討論，決定提報為歷史建築，把大家的回憶留在校園，這個月獲縣政府文化局核定，正式公告集賢樓登錄為歷史建築。

集賢樓共有兩層樓，面積三百四十九平方公尺，沈如富說，集賢館一樓現在作為羅東社區大學辦公室，二樓是家長會和退休老師聯誼場所，走過四十多年的校舍，連結了學生與校友的生活、學習，產生深厚的情感連結，現在人走了，如果連建築都不見了，那怎麼傳承歷史？連記憶都會被抹滅。

摺版式屋頂與洗石子牆身

「灰白的外牆、三角屋頂，光看建築的外表，其實感受不到歷史定位，但這樣類型的建築，其實見證教育史上的重要變革。」沈如富指出，一九六八年，台灣義務教育由六年延長為九年，當時大舉興建的校舍就是這種風格，波浪型的屋頂、洗石子牆壁，直到現在，許多校舍求新求變都已改建，這是現在難得一見的歷史建築

見證義務教育 難得一見

沈如富表示，去年學校向文化局提案登錄歷史建築，列入指定公告後，將交由文化局編列預算進行耐震補強工程，學校會在集賢樓規畫校史室，陳列學校歷史物品，包含歷屆畢業紀念冊等，保留原始風貌，賦予傳承歷史的意義。

縣文化局表示，未來修復或再利用時，文化局會提供必要協助，第一個階段將進行整體研究調查，訂出日後修復原則，檢查需要補強的地方，依照文化資產保存法，列為歷史建築如果毀損或任意拆除，會開罰三十萬元以上、兩百萬元以下罰鍰。

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  • 羅東東光國中集賢館登錄為宜蘭縣歷史建築，一九七五年興建的校舍，展現九年國教制度的建築風貌。（記者簡惠茹攝）

    羅東東光國中集賢館登錄為宜蘭縣歷史建築，一九七五年興建的校舍，展現九年國教制度的建築風貌。（記者簡惠茹攝）

  • 羅東東光國中集賢館登錄為宜蘭縣歷史建築，一九七五年興建的校舍，展現九年國教制度的建築風貌。（記者簡惠茹攝）

    羅東東光國中集賢館登錄為宜蘭縣歷史建築，一九七五年興建的校舍，展現九年國教制度的建築風貌。（記者簡惠茹攝）

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