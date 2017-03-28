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〈北部〉全國原運會閉幕 竹縣6金21銀13銅

2017-03-28

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕一○六年全國原住民族運動會昨天閉幕，地主隊新竹縣代表隊勇奪六金二十一銀十三銅，總成績第五名，成績亮眼！在教育部體育署副署長王水文的見證下，縣長邱鏡淳將原運會會旗交接給台中市副市長林依瑩，大家相約一○八年台中見！

競賽總成績第一名桃園市、第二名花蓮縣、 第三名新北市。竹縣摘金的項目有原運會首度舉辦的傳統擲矛，王智義、楊家恩、何幃、趙偉翔拿下青少年男子組第一名；陳可威、陳可恩、劉書亞榮獲公開男子組槌球三人賽第一名；高維程摘下青少年男子組跆拳道對練五十九公斤級第一名 ；呂薇榮獲青少年女子組田徑一千五百公尺第一名。

在尖石鄉舉辦的傳統路跑，除田甄、李若音、詹旖旎、范薏菁摘下青少年女子組團體賽第一名，范薏菁、李若音也包辦同組個人賽第一名、第二名。

值得一提的是，嘉興國小義興分校四年級、身高僅一百四十多公分的田歆，不畏高大強敵，以一步之差拿下少年女子組第二名，精神可嘉。

在公開男子組慢速壘球賽，外縣市有很多職棒退役的選手，新竹縣全是部落族人基於興趣練習，但憑藉無比毅力，第一次挺進冠亞軍之爭，最後拿下第二名，雖敗猶榮。

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