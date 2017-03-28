〈北部〉關西分駐所古蹟區活化 打造「大客廳」
2017-03-28
〔記者黃美珠／關西報導〕已經九十七歲的舊關西分駐所，也是新竹縣縣定古蹟，昨天起走入歷史，因為新的分駐所揭幕啟用。舊分駐所廳舍未來待警局移交給文化局規劃、管理、營運，配合當地的古蹟街區觀光發展，擬轉型改做餐廳，提供來客美食饗宴和心靈的沈澱。
工程分三期 未來可住宿用餐
縣府文化局表示，他們稱呼以舊關西分駐所辦公廳舍為中心的關西老街古蹟區活化計畫為「關西大客廳」，這個計畫共包含三期整建工程。
第一期四月十一日將完成，由客委會補助進行關西分駐所所長宿舍的修復，未來是當地的旅遊資訊服務站、社區交流以及小型藝文展演空間。
至於今年二月客委會再核定補助的二期，計畫工區在一旁、四連棟的單身員警宿舍，目前規劃要作為背包客的旅店；舊分駐所廳舍及其整體周邊環境被列入三期，補助款也已爭取到，目前規劃要做餐廳。
配合昨天新分駐所的落成，舊分駐所上週四就拉上鐵門「打烊」，近日成為當地鄉親停車買菜、或遊客漫遊老街中正路的好所在，不少鄉親叫好。
鎮長吳發仁說，公所把鎮有地撥用給警局迄今已五年，當初撥用的考量是新址交通方便，警察的機動能力就會強。一旁又是老人會館，也能就近照顧長輩。
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