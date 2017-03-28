〈北部〉桃園低碳環保鄰里 上華綠丘園、星空花園獲好評
〔記者周敏鴻、李容萍／綜合報導〕龍潭區上華里長鄧玉珍響應市府環保局低碳環保鄰里計畫，打造「上華綠丘園」，園內鋪設碎石步道，種植扁柏、綠草，成為居民休閒散步的後花園；中壢區中山里長王寧政、環保志工將集會所頂樓布置為花木扶疏的「星空花園」，所種蔬果是照顧弱勢里民的愛心食材，中山里曾獲低碳社區評比「金桃獎」。
「上華綠丘園」面積約兩分大、由地主無償提供，原來是旱地，民國九十九年起鄧玉珍接手照顧，申請植樹造林計畫，去年再申請低碳環保鄰里計畫補助，在入口處擺放兩隻可愛的環保尖嘴獸迎賓，走進園內、穿過扁柏，就能看到高低起伏的小丘陵草地，環繞草地有碎石鋪出的圓弧形步道，另一側有數棵老樹，樹蔭下擺放長石椅提供休憩。
鄧玉珍說，「上華綠丘園」沒有門禁、廿四小時對外開放，也不限居民使用，就盼仿叢林園藝植栽的園區環境，讓每位入園者都感到身心舒暢。「上華綠丘園」位於龍潭區大順路單車路線上，未來可能作為單車騎士的休息站。
另外，王寧政表示，中壢區中山里以住宅區居多，設置社區關懷據點，召集環保志工討論後，決定結合弱勢關懷和環保，採用「籃耕」方式在集會所頂樓種植蘆筍、芹菜、長年菜、薑，採收蔬菜作為弱勢里民的愛心供餐，並用鐵桶、竹藤椅背搭成環保花架，隨處可見別緻花盆人偶、米粒時鐘等手工藝點綴。
中山里也落實資源回收，自製環保酵素、環保皂，也將回收物再製成多樣手工藝品，例如寶特瓶蜻蜓、滑鼠瓢蟲、彩繪國旗蛋等，源源不絕的創意讓屋頂更多彩多姿，里內環境變好，房價也變高，里民都說「不做不會怎樣，做了真的很不一樣！」
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