〈北部〉桃園10大死因糖尿病排第5 衛局推APP遠距照護
2017-03-28
〔記者陳昀／桃園報導〕過去五年，糖尿病一直高居桃園市十大死因前五名，市府衛生局今年推出「智慧健康整合性糖尿病共同照護網計畫」，協助病友妥善控制血糖，確診患者只要到合約醫療院所即可免費申請會員，再透過手機下載「遠距照護一點通二．○」APP，上傳自我監測資料，專業照護團隊即可提供遠距照護服務。
上傳監測資料 照護團隊提供服務
根據國民健康署一○四年統計資料，糖尿病在全國與桃園市十大死因都位居第五名，桃園平均每年大約每十萬人就有二十二人因糖尿病死亡，雖然比一○三年略微下降，但嚴重性仍不可小覷。
衛生局健康促進科長葉潔瑩指出，糖尿病是複雜的慢性代謝性疾病，若沒有控制好，將引起全身性不可逆的血管及神經等病變，並衍生中風、心臟病、腎臟病、視網膜病變、足部壞死等併發症。
29醫療院所加入 可服務近二千人
她表示，糖尿病照護需要不同專科別的醫師、護理師、營養師共同協助患者控制病情，因此今年推出「智慧健康整合性糖尿病共同照護網計畫」，全市已有二十九家醫療院所加入合約，預計服務人數可達一九八六人。
葉潔瑩說，即日起至「桃園市糖尿病共同照護網」合約醫療院所，經確診為糖尿病病友，就能免費申請加入會員，並下載「遠距照護一點通二．○」APP，專業團隊會定期關心糖化血色素、空腹血脂、尿液微量白蛋白及眼底檢查等項目執行率，藉此協助病人控制病情，預防、減緩及治療併發症。
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