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〈北部〉桃園運動中心收費價格 議員批太貴

2017-03-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府體育局昨公布桃園、中壢、平鎮三處國民運動中心的收費價格，多位議員批評價格偏高，甚至比雙北還貴，沒有競爭力，要求市府向營運廠商爭取更優惠價格；市府體育局長夏金興表示，價格尚未定案，未來定價一定比雙北低，比坊間業者更有競爭力。

體育局：尚未定案 絕對比雙北低

夏金興昨到市議會專案報告「桃園等三所國民運動中心收費標準」，在游泳池部分，三處中心價格都是每次一百元、月票一千五百元，體適能教室每次五十元、月票一千元，韻律教室每期（七到十天）課程一千二百元，羽球場每小時兩百到三百元，綜合球場每小時五百到一千元，桌球室每小時七十五到一百元。

他表示，價格是未來負責營運的救國團、展昭國際公司在投標時初步提出，都尚未定案，廠商會在營運前三個月再提出正式價格由體育局審查，體育局也會蒐集雙北各國民運動中心及桃園市坊間價格資料，未來定價一定比雙北更低，比坊間業者更有競爭力。

議員：肩負推廣體育 應比坊間便宜

市議會國民黨團書記長徐玉樹表示，國民運動中心興建成本五、六億元，都是政府出錢蓋的，如果廠商提供價格和坊間差不多，會讓人有圖利廠商聯想，以游泳池月票為例，最好比照市立游泳池收費，每月九八○元。

市議員謝彰文也認為，國民運動中心肩負推廣全民體育功能，收費一定要比坊間更便宜，並結合國民運動卡來推動；市議員黃婉如、范綱祥要求體育局蒐集雙北及民間業者價格，訂出物超所值的優惠方案。

目前收費價格偏高 且比民間還貴

市議員黃景熙也說，民間游泳池門票雖然要二、三百元，但若買年票，每月只要一千五百元，民間游泳池多有健身房，但國民運動中心還要另外購買體適能教室月票，算起來每月就要二千五百元，比民間貴。

市議員李家興表示，士林國民運動中心游泳池月票一千五百元，可使用三十次、在四十五天內使用完畢，這比桃園市月票限期三十天內使用完畢更人性化。

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  • 國民運動中心價格出爐，議員普遍反映過高，圖為興建中的桃園國民運動中心。（記者謝武雄攝）

    國民運動中心價格出爐，議員普遍反映過高，圖為興建中的桃園國民運動中心。（記者謝武雄攝）

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