〈北部〉延宕2年 丸山農地重劃環評過關

2017-03-28

影響逾兩百地主 明辦說明會

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理冬山鄉丸山農村土地重劃案，因環評問題卡了兩年，去年底才過關，將併同開發計畫送內政部營建署審議，重劃面積九．八九公頃，影響兩百餘地主權益，希望在一○七年完成重劃與土地分配；為讓地主充分了解規劃案內容，縣府將於廿九日在丸山社區活動中心辦第二場說明會，籲請地主踴躍參加。

縣府表示，冬山鄉丸山農村土地重劃案，基地位於丸山村中心，北接義成路二段、東接義成路一段、南接丸山三路、西至丸山路，含蓋一百九十七筆土地。

縣府指出，該區域土地多人持分，權屬複雜，藉由重劃可協助所有權人分割土地，解決繼承問題；另，區內道路狹小，無法指定建築線，且路邊停車問題影響消防通路，社區排水不良亦為居民詬病，相關問題盼藉由重劃解決，同時整合舊寮溪河岸景觀，營造水與綠的空間。

此案在民國一○一年就辦理先期規劃，一○三年要進入開發審議階段時需辦理環評，環評委員擔心基地位於山腳下，地質與地層是否有液化與不穩定情形，需辦理鑽探；縣府鑽四口監測井觀察，未發現軟弱土層，環評在去年底通過。

縣府重劃科長曾子青表示，重劃後會有公園、綠帶、停車場、廣場、滯洪池、道路、污水處理場等，地主需配合的公共設施負擔比例，建地是一到五％不等，農地改變成建地，負擔比例是五十％，因隔了兩年多，計畫內容也稍作修正，縣府在廿四日召開第一場次說明會，廿九日將辦理第二場。