〈北部〉延宕2年 丸山農地重劃環評過關
2017-03-28
影響逾兩百地主 明辦說明會
〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理冬山鄉丸山農村土地重劃案，因環評問題卡了兩年，去年底才過關，將併同開發計畫送內政部營建署審議，重劃面積九．八九公頃，影響兩百餘地主權益，希望在一○七年完成重劃與土地分配；為讓地主充分了解規劃案內容，縣府將於廿九日在丸山社區活動中心辦第二場說明會，籲請地主踴躍參加。
縣府表示，冬山鄉丸山農村土地重劃案，基地位於丸山村中心，北接義成路二段、東接義成路一段、南接丸山三路、西至丸山路，含蓋一百九十七筆土地。
縣府指出，該區域土地多人持分，權屬複雜，藉由重劃可協助所有權人分割土地，解決繼承問題；另，區內道路狹小，無法指定建築線，且路邊停車問題影響消防通路，社區排水不良亦為居民詬病，相關問題盼藉由重劃解決，同時整合舊寮溪河岸景觀，營造水與綠的空間。
此案在民國一○一年就辦理先期規劃，一○三年要進入開發審議階段時需辦理環評，環評委員擔心基地位於山腳下，地質與地層是否有液化與不穩定情形，需辦理鑽探；縣府鑽四口監測井觀察，未發現軟弱土層，環評在去年底通過。
縣府重劃科長曾子青表示，重劃後會有公園、綠帶、停車場、廣場、滯洪池、道路、污水處理場等，地主需配合的公共設施負擔比例，建地是一到五％不等，農地改變成建地，負擔比例是五十％，因隔了兩年多，計畫內容也稍作修正，縣府在廿四日召開第一場次說明會，廿九日將辦理第二場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
柯湖路狹窄多彎 地方爭取拓寬雙線道
不少住在新竹縣竹東鎮的竹科上班族因應台六十八線東西向快速公路施工，紛紛改走竹東鎮柯湖路進園區，但僅單線車道寬的柯湖路狹窄多彎、會車困難，當地住戶也覺得相當危險，為此建議官方儘速拓寬，讓大家安全通行。竹…
網友回應
熱門新聞
- 日本師生登山遇雪崩 釀8死40傷
- 德國百公斤金幣「大楓葉」遭竊 市值上億元
- 景氣連八綠 上半年挑戰黃紅燈
- 糖協資產去年移交台糖 淨值31億
- 雨中等紅燈 老翁連遭2撞喪命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Axing statute of limitations on murder supported
- 偷百萬i7摔斷腿 一拐一拐跳去銷贓
- 空污大戶 逾5年柴油貨車擬定期驗排氣
- 手工巧克力 調溫手作完美滑順
- 男宮主藉雙修性侵女信徒557次 被判重刑與賠補償金
- 柯P飛東協拚南向 鄧家基也飛上海拚雙城論壇
- 四七言論自由日 北市辦導覽活動
- 礦權展延未爆彈 還有73案
- 謝孟宗／李莫愁和我很不熟
- 衝關萬點 買股信心21月新高
- 國民黨黨員名冊外洩 恐衍生連署弊端
- 郭富城爆申請結婚 急讓老媽抱孫
- 郭泓志鋼鐵意志 換來奇蹟
- 百億軍保準備金 軍方擬委外操作
- 護南海 日首批TC-90抵菲
- 劉宇珊勾男舔冰 張瓊姿憂傳染A肝
- 監院將黨產條例聲請釋憲 綠批國民黨頑抗
- 〈旅遊的滋味〉彩色潟湖與紅鶴
- 中影案 立委促蔡正元清楚交代
- 美利達去年EPS6.42元 6年新低
- 〈生活大補帖〉照顧家人 更要顧好自己
- 《聲之形》登台3天 哭破2千萬票房
- 溫翠蘋罹癌妹26日去世 李得仕、睡蓮商誇大療效 挨罰286萬
- 〈愛情塔羅牌〉老夫老妻 愛愛拉警報
- 追訴時效 從鎖定嫌疑人起算
- 殷仔終於敲安 隔海謝高國輝
- 劇展打頭陣 兩廳院新點子系列5月開跑
- 宮主拐雙修 性侵557次
- 蔡黃汝傳情楊一展 一搞2小時
- 陳建良帶傷衝 亞洲車手第1名
- 俄萬人示威反貪 千人被捕
- 立委：婦聯會藉霸王條款規避監督
- 拜會吉隆坡市長碰壁 柯P︰中國壓力隨時在
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 瑪莎拉蒂代步 富少搞仙人跳
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉延宕2年 丸山農地重劃環評過關
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分