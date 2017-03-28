〈北部〉體力難負荷 郭淑芬找「接班人」
2017-03-28
〔記者王峻祺／花蓮報導〕現年六十七歲的花蓮醫院退休護理長郭淑芬，自九十五年退休後，仍留在醫院繼續支援護理工作，去年起加入創世基金會洗澡義工行列，利用假日下鄉為個案洗澡，但隨著年紀增長、體力衰退，她擔憂自己無力再負荷到宅泡澡服務，呼籲年輕義工能踴躍接棒傳愛。
郭淑芬表示，過去院內服務的個案，多半以擦澡維持基本清潔，但長期臥病在床的植物人，光移動都是個問題，加上身體所配置的維生管線，經不起任何失誤，單憑家人自行協助翻身「泡湯」，幾乎是不可能的事情。
她說，去年加入洗澡義工團隊，因原床洗澡工程浩大，體力已逐漸負荷不了，從原本的每週改為每月出勤一次，現在則是約兩個月才出班，雖然吃力但仍堅持做下去，珍惜擔任義工機會，也積極尋找「接班人」。
郭淑芬強調，花蓮個案多以年長弱勢者居多，因地處偏遠，導致照護品質有限，盼能夠邀請更多年輕人一起加入，跟著護理師隨行服務，在取得創世評估認可後付出愛心，為植物人進行清潔按摩。
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