〈北部〉3義工扛80個案 花蓮到宅泡澡人力荒

2017-03-28

1天服務3至4人 全年無休

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣植物人逾三百名，受限原床到宅泡澡義工短缺，僅有少數人能夠接受泡澡服務，創世基金會昨到壽豐鄉免費為九十歲患者洗澡，每月一至二次的服務，讓家屬感動萬分。創世羅東分院長陳淳妍說，花蓮地形狹長，加上受限資源人力，一名護理師和三名義工，需扛下八十組個案，一天平均服務三至四人，幾乎全年無休！

陳淳妍說，植物人照護採安養院及到宅服務雙軌進行，花蓮目前因尚未完成安養院建制，暫時採用到宅服務關心個案，縣內逾三百名植物人，在有限人力下，創世接管八十人，由一名專職護理師進行原床泡澡及護理衛教工作。

她強調，個案遍布花蓮全縣，北自秀林、南到富里，為完成個案一個月二次泡澡服務，幾乎天天出班，儘管護理師加三名義工輪值，四人一天最多也只能完成四件個案，人力相當吃緊。

家住壽豐米棧村的九十歲黃媽媽，前年因意外撞傷頭部成了植物人，由兒子蔡新湧一人擔起照護責任，他長期以來都是以柴火燒水，再接管線至浴室取水，為癱母擦澡，直到去年洗澡義工進駐，黃媽媽才有機會能在原床泡澡。

護理師孫筱筑指出，泡澡清潔度高於擦澡，每月二次四十至六十分鐘的清洗，能夠舒緩植物人的情緒，並透過按摩伸展長期躺臥的筋骨，雖個案無法言語表達，但從神情上均能感受到舒適感。

「義工年紀偏高，形同長者照顧長者！」陳淳妍表示，義工多半在工作排休時才能出班，宜蘭及花蓮二地均面臨招募困境，以羅東為例，院內義工僅有五名，泡澡義工由鄰近學生擔任，相較花蓮僅有的三人，人力實在不足。

泡澡天使團隊 招募新血

她說，花蓮泡澡義工郭淑芬因年事高，目前準備退休，因此急需傳承新血，創世基金會希望能在花蓮北部和南部建立一個「泡澡天使團隊」，服務當地有需求者，歡迎民眾來電報名，創世將安排三天課程進行培訓，大家一起幫助更多弱勢家庭，洽詢電話03- 8242929。