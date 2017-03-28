〈北部〉柯湖路狹窄多彎 地方爭取拓寬雙線道

2017-03-28

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕不少住在新竹縣竹東鎮的竹科上班族因應台六十八線東西向快速公路施工，紛紛改走竹東鎮柯湖路進園區，但僅單線車道寬的柯湖路狹窄多彎、會車困難，當地住戶也覺得相當危險，為此建議官方儘速拓寬，讓大家安全通行。

竹東鎮公所表示，柯湖路非都市計畫道路，目前雖然是鎮公所養護，但因為牽涉到新竹科學園區第三期的區段徵收計畫，整段拓寬這類的重大工程必須由縣府和中央來推動，昨天已經收到柯湖里辦公處的陳情書，近期就會轉達給縣府協助爭取。

柯湖里里長呂建宏建議，柯湖路一段到三段長二千七百公尺路段，最好從從單線道拓寬為雙線道，而且為了行車安全，有些路段最好截彎取直，如果可以這樣改善，不但當地住戶進出不再會有困擾，如果再碰上東西向快速公路或中興路出現交通瓶頸時，柯湖路也才能真正發揮替代道路的功能。