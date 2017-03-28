〈北部〉北橫公路擺鷹架 民批通車了還在施工

2017-03-28

〔記者許展溢／苗栗報導〕全長十一點六五公里苗栗縣北橫公路，前段頭份市永貞路至頭份大橋段地下道，今年一月搶先完工通車，卻遭控訴仍每天在施工，根本是為通車而通車。有民眾昨天怒批， 機車道擺著鷹架，前後完全沒放置警示牌，差點撞上賠了一條命。苗栗縣政府工務處長趙清榮說，會請廠商注意。

苗縣北橫公路，廿多年來分段施工，其中，頭份市「永貞路到頭份大橋」，因穿越中山高速公路地下道工程，難度高，「卡關」四年多終於貫通， 今年通車後可望疏解頭份市區到三灣、南庄鄉車流量。

兩個月不到，不少民眾質疑，今年一月廿四日苗縣府趕在農曆春節前 ，盛大舉行通車典禮，不解怎麼至今還是每天看到施工狀態，質疑不是已完工開通了嗎？

趙清榮說，北橫公路目前仍在驗收缺失改善階段，包括護欄等細節，並未完全驗收通過，才會有工人每天在現場施工，會請廠商在施工時維持好交通，並加強注意交通、改善民眾反映的危險狀況。