〈北部〉坑子口地主抗議 「飛彈」射星國國旗

2017-03-28

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅偕同七十多名鄉親，昨天在湖口營區前拉白布條，要求正視土地業主權益受損的問題，並以兩顆「民怨飛彈」模型射擊新加坡國旗，抗議星光部隊；一行人隨後轉往台北新加坡駐台辦事處，表達抗議及訴求。

軍方︰補償金已領

陸軍第六軍團政戰主任謝明德事後受訪表示，新豐鄉坑子口訓練場土地徵收案，在民國八十五年依法完成，相關土地所有權人也已具領補償金，依法不得重複申領及補償；對於鄭進宅鼓勵鄉民藉口陳抗，表示遺憾，並譴責其不當行為。

自救會成員先在五四二旅正門口前，拉白布條並高呼口號，同時以自製的砲彈模型和新加坡國旗，象徵性的射擊國旗，表達對星光部隊的不滿，抗議過程平和。

第六軍團法務組組長王為騰代表軍方出面，自鄭進宅手中收下抗議書，並回應將依法處理。

自救會︰徵收地價偏低

鄭進宅表示，國軍自民國三十八年開始，長期無償佔用新竹縣新豐鄉坑子口地區民地，作為部隊火砲射擊訓練場所，造成土地業主權益嚴重受損，地方發展停滯，四十六年起更外借給新加坡等國家訓練；八十年間經民眾連署陳情，國防部雖自九十三年起辦理徵收補償，但顯有徵收地價偏低等問題。

鄭進宅表示，原土地業主因多次陳情卻不受重視，在投訴無門下，將求償對象轉向新加坡；自救會認為基於使用者付費的原則，其在台代訓的星光部隊，也應對民眾權益受損一事負起部分責任。

第六軍團表示，鄭進宅所提的土地徵收價格不合理等，國防部相關單位已多次派員說明，其訴求於法無據；另裝訓部自民國九十九年度起，核撥新豐鄉及竹北市睦鄰經費總計一億四千餘萬元，具體改善相關生活設施。