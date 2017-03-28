〈北部〉苗21線又坍 民怒明隧道無下文

2017-03-28

交通中斷 近兩百居民一度受困

〔記者許展溢／苗栗報導〕連日下雨，苗栗縣南庄鄉苗二一線三月中才被民眾控訴大、小落石不斷，質疑相關單位長期漠視，該路段十二點五公里，昨天凌晨發生大面積落石崩塌，造成雙向道路交通中斷，四十一戶住家、近兩百名居民受困。不少居民不滿公部門高喊建「明隧道」改善，卻遲無下文。苗縣府工務處長趙清榮說，會加強檢視防護措施。

苗二一線神仙谷路段，疑因連日來雨勢，土石鬆軟昨天清晨發生大面積坍方，波及道路長度二十五公尺，所幸未有人員傷亡，卻讓鹿場廿七戶、鹿湖七戶、鹿山五戶、神仙谷兩戶，共四十一戶居民，交通中斷，小孩更不能進出上、下課，直到傍晚才搶通。

前縣議員楊文昌說，此路段無論天氣好、壞，偶爾都有土石掉落，昨天受影響也包含南江新村住戶，斥責每天還約有上百名民眾必須上山至果園工作，遑論愈來愈多的旅客到此一遊， 曾有遊客車輛被砸損。

楊文昌指出，地方期盼在苗二一線十二點五公里處，前後一百二十米駁坎處，興建明隧道，始終等不到，每次行經只能提心吊膽，斥責公部門連基礎道路安全建設都做不到，不解為何沒人願意重視民眾生命，強調這是可預期意外，不應目前沒發生重大災情，就什麼都不做。

南庄鄉長賴盛為說，上任就建議興建明隧道至今，無奈公所無權，仍要看苗栗縣政府及交通部意願，呼籲民眾別再危險區段逗留。

工務處︰建明隧道道路恐變更窄

趙清榮說，苗二十一線屬山區道路，一邊是很陡的山，一邊是河谷，加上坡面長期風化，落石易掉落，強調陡坡屬道路範圍外，又高好幾百公尺，何時會有落石掉落就像地震難以預期，沿路都有設置注意落石牌面，提醒用路人注意。

趙清榮表示，礙於太多複雜因素，明隧道興建可行性低，其中現況道路寬不足，興建後原本道路恐變更窄，強調會協助防護，同時檢視各項防護措施。