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〈北部〉中壢莊敬廣場天幕啟用 3D彩繪亮相

2017-03-28

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區公所斥資一三四四萬元建置的「莊敬廣場3D彩繪暨藝術天幕」昨天啟用，廣場中間偌大的客家老屋半月池「畫」得栩栩如生，市長鄭文燦邀請多位區長到場觀摩，拿著各式悠游池中的生物進場，他要求各區公所把天幕球場的概念擴大，讓活動空間活化後有更多的使用功能。

融入中壢人文景觀特色

鄭文燦說，相較於其他天幕球場，莊敬廣場薄膜天幕及3D彩繪有兩個特色，包括由在地瑪雅彩繪團隊設計3D彩繪廣場，融入中壢地區自然、人文、建築及景觀特色，並結合埤塘、客庄伙房、三合院等，呈現中壢地景之美，適合主題互動打卡和拍照；其次，具節能概念，設計導水天溝，有利雨水回收利用。

他表示，市府積極活化各項活動空間，將現有球場、廣場加設薄膜天幕，不受天候影響，無論日夜、晴雨均可提供大小型活動使用，晚上有照明系統，每年可增加一百七十天的使用天數，場地使用率提升六成，市府會陸續推動公園、停車場、館舍、高架橋下空間等活化利用，未來各區公所設計天幕設施時，要讓每座天幕具有特色並以高標準設計功能，以符合市民需求。

中壢區長林香美說，莊敬廣場佔地一千五百坪，包含廣場、草坡休憩區、兒童遊戲區及舞台區，因緊鄰內壢火車站，使用率高，從早到晚有不同族群使用，以往缺少遮蔽設施，活動常受天候影響，施作天幕可提供更完善的休閒空間。

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  • 中壢莊敬廣場新建置的3D彩繪暨藝術天幕，昨天啟用。 （記者李容萍攝）

    中壢莊敬廣場新建置的3D彩繪暨藝術天幕，昨天啟用。 （記者李容萍攝）

  • 市長鄭文燦（圖中，打領帶者）等人手持各式悠游池中的生物進場參加啟用典禮。（記者李容萍攝）

    市長鄭文燦（圖中，打領帶者）等人手持各式悠游池中的生物進場參加啟用典禮。（記者李容萍攝）

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