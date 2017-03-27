〈北部〉樂齡組賽客家歌 落拍也不氣餒

2017-03-27

〔記者李容萍／桃園報導〕市府客家事務局舉辦的「客家流行音樂節」歌唱大賽，昨進行狀元組及樂齡組決賽，狀元組參賽者年齡介於四十至六十歲間，六十歲以上銀髮族為樂齡組，四月九日另舉辦合唱大賽，並於四月三十日於平鎮新勢公園舉辦草地音樂會公布各組前三名名單與頒獎。

樂齡組最高齡參賽者是八十六歲的劉源坤，沒有客家血統的他上場時一度緊張落拍，但在老伴與觀眾合打拍子、合唱下完成演唱，不放棄的精神感動所有人；七十六歲的參賽者林玉安腳部剛開過刀，熱愛唱歌的她堅持唱到最後，入選樂齡組前三名的林於煥，祖孫三代分別參加各組比賽，繼女兒、外孫得獎後，昨天他也闖進前三名，可謂三喜臨門。

狀元組參賽者中，來自南投的溫照華去年也曾參賽，去年他的岳父生病，選唱「阿爸的手」，因岳父已經辭世，今年改唱「山狗呔」，希望岳父在天上也可以聽得很開心；另名參賽者胡永泰因工作意外摔傷脊椎，行動不便的他首次參加「客家流行音樂節」即入圍決賽，昨天登台時，脊椎損傷潛能發展中心的夥伴組成加油團，在台下為他打氣。