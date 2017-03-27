〈北部〉桃園市圖總館設電影院 藍營：異想天開

2017-03-27

市長：滿足市場需求與市民期待

〔記者陳昀／桃園報導〕針對市長鄭文燦上週在市政會議表示，市府將在桃園藝文園區引進電影院，也要在市立圖書總館公辦民營電影院。對此，市議會國民黨團認為，商業電影院應該回歸市場需求，且文化和商業應該分開，強烈反對在市圖總館設置電影院，直批鄭文燦沒搞清楚就異想天開；鄭文燦回擊說，國民黨團不了解桃園，電影院是市民的期待。

藝文團體：應讓市民表達意見

桃園藝文陣線志工巫秀千則認為，市府諸多決策都缺乏公民參與，希望市圖總館公辦民營電影院能召開公聽會，讓市民充分表達意見。

鄭文燦指出，未來桃園區至少會有兩家民營、一家公辦民營電影院，包括封館改裝的統領百貨、藝文園區都正在申請設置電影院，市府會積極輔導成立，而市圖總館的公辦民營電影院，也至少會有八個影廳。

國民黨團書記長徐玉樹認為，商業電影院應該取決於市場需求，「不是沒有電影院，政府就要設！」桃園區籍的市議員黃婉如也說，過去在統領百貨對面的統領戲院會歇業，是因為商圈缺乏整體規劃，民眾看完電影後無處可逛，當然會選擇到其他大型商圈。

徐玉樹表示，黨團反對在市圖總館設立電影院，市府要先弄清楚過去業者歇業的原因，否則就算蓋了八個廳、也就多了八個蚊子館，且桃園鬧區原本就交通擁擠，未來又面臨多項重大建設，密集施工會干擾市民生活，「未來十年，將是桃園的交通黑暗期。」

但鄭文燦回批國民黨團的說法過於草率、太不了解桃園，他說，桃園區有四十四萬多人口，比許多縣市的總人口數還多，桃園選區多名議員也要求設立電影院，這是市場需求與市民期待的雙重滿足，在市圖總館內設電影院的複合式作法，也能滿足商業、人文電影的多元目標，其他縣市也有類似做法。

綠：公部門帶頭帶動影視文化

市議會民進黨團副總召集人林志強力挺鄭文燦，他表示，在市圖總館公辦民營電影院，是由公部門帶頭帶動影視文化，還能解決桃園區電影院不足問題，桃園區市議員黃景熙也認為，這能活絡商業。

但桃園區民進黨市議員李光達、范綱祥則持保留態度。李光達認為，設立多家電影院後，會對桃園區的交通帶來影響，相關配套要先做好，他也傾向認為市圖總館不設電影院，讓文化設施回歸單純；范綱祥說，統領百貨正在改裝進駐影城，且若已有業者打算在藝文園區設立電影院，市府應該審慎評估於市圖總館再設電影院的必要性。