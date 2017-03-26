〈北部〉三星蔥油餅DIY 上千人有吃有拿

2017-03-26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉公所把蔥油餅列為鄉餅，昨天在羅東文化工場舉辦「鄉餅上市．千人DIY」，吸引一千兩百多人製作蔥油餅，鄉長黃錫墉希望兩年後創造一億元年產值。

名聞遐邇的三星蔥，蔥白特長，口感佳，如果做成蔥油餅，風味獨樹一格，鄉公所在民國一○二年開辦蔥油餅競賽，三星蔥油餅知名度扶搖直上，天送埤地區攤商經常大批長龍，去年全鄉售出兩百四十四萬片，年產值六千萬元，黃錫墉最近宣布，蔥油餅晉升鄉餅，推出千人DIY，邀大家作見證。

「三星蔥油餅好吃！」參加蔥油餅DIY人潮，把會場擠得水洩不通，鄉公所提供一千多片煎好的蔥油餅供人解饞，大小朋友人手一片大快朵頤，之後，工作人員發放麵團、蔥花給大家DIY，在名廚陳楓洲帶領下，眾人揉麵團、擀麵皮、撒蔥花，再帶回家煎成讓人吮指的好滋味。

黃錫墉說，三星鄉公所已取得三星蔥油餅商標權，開放鄉籍業者免費申請掛牌，取得商標的蔥油餅，由鄉公所嚴格把關掛保證，盼三星鄉蔥油餅產量在一○八年衝上四百萬片，年產值突破一億元大關。

三星地區農會理事長黃明杰說，蔥油餅是早期鄉下地區農忙時期的點心，加入三星蔥後，吃起來更有滋味，標榜現煎現吃的三星蔥油餅已闖出名號，成為遊客造訪三星鄉必吃的美食，為地方營造不少商機。

三星鄉出產的青蔥、白蒜、銀柳、上將梨、三星米、紅龍果，被稱為「三星六寶」，黃錫墉期許蔥油餅成為三星鄉第七寶。