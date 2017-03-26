〈北部〉喜迎法荷郵輪 花蓮港通關服務站啟用

2017-03-26

〔記者王錦義／花蓮報導〕外籍遊客指定要來太魯閣觀光！花蓮港昨首度同日有兩艘國際郵輪泊靠花蓮港，法國籍的L’AUSTRAL「南冠號」、荷蘭籍VOLENDAM「華倫丹號」共帶來約一千六百名外籍遊客到花蓮觀光，昨晚離開花蓮分別前往石垣島及高雄港；而花蓮港務分公司耗資二千多萬元的「花蓮港旅客通關服務站」也首度啟用。

帶來上千外籍遊客

總噸位一萬多噸的「南冠號」載客二百多人，從菲律賓來台，僅停留約半天的時間，下午三點多就離台，前往下一站石垣島；六萬噸遊輪「華倫丹號」則載客一千三百多人，前一停靠港口為基隆港，昨在花蓮玩一天後，傍晚五點還要前往高雄港，等於玩了半個台灣。

為迎接大批郵輪旅客，花蓮港一大早就有十多台遊覽車，三十多輛計程車駛入港區候客，花蓮港務分公司也舉辦盛大歡迎會，從拖船灑水迎賓、原住民舞蹈迎賓舞，更力邀船長及遊客們在郵輪前共舞。

都指定要去太魯閣

花蓮港務分公司港務長李順益說，外國遊客都指定要到太魯閣國家公園觀光，欣賞高山和峽谷壯麗風景，而港務公司在安全優先的前提下，也事先與公路總局、太魯閣國家公園管理處協調縮短中橫公路管制時間，讓外籍遊客盡興而歸。

由於花蓮港非郵輪停泊母港，也無定期航班郵輪靠泊，過去只以通關場站提供出入境服務，但隨著花蓮港郵輪業務成長，原旅客通關服務站面積不足，因此去年度擴建通關站西側，增建一層樓藍白色系的圓弧形鋼骨構造建築，樓地板面積由三五三平方公尺擴增為八一五平方公尺，是原有二倍大。

通關站耗資二千多萬

花蓮港務分公司指出，今年花蓮港申請靠泊共有九艘遊輪，耗資二千多萬元擴建的通關站，更新了CIQS通關作業的相關設施及設備，並提供入出境、通關、檢疫、檢查、匯兌專屬櫃台，以便捷國際旅客；同時，港公司也改善動線規劃，提高旅客報到、候船及選購伴手禮的環境舒適度，以提升服務品質、留給外國旅客好印象。