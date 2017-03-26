〈北部〉全國原民運開幕 逾4000人參賽
2017-03-26
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣政府承辦的全國原住民族運動會昨天晚間開幕，副總統陳建仁到場參加祈福儀式；他在致詞時說，希望民眾藉由多元豐富的賽事更加認識傳統原住民族運動，進而從事運動並喜愛運動。
為期三天的原住民族運動會，昨晚在新竹縣體育館舉辦開幕典禮，典禮一開始由大會吉祥物「竹寶」依序引領籌備處工作團隊、賽會裁判團隊及各縣市代表隊進場，接著有新竹縣泰雅學堂、泰雅之聲及桃山國小共同演出的「原源流長」歌舞劇演出，最後由陳建仁帶領其他與會貴賓搗米祈福，熱鬧的場面「原味」十足。
教育部部長潘文忠說，這次賽會計有十九個縣市、四千四百八十九名選手參賽，競賽項目包括田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、慢速壘球與槌球等七項原住民族擅長之競賽種類，以及舞蹈、射箭、摔角、鋸木、負重接力、路跑、擲矛與拔河等八項原住民族傳統民俗體育活動，歡迎民眾到場為選手加油。
陳建仁說，兩年一度的全國原住民族運動會，是國內最高等級原住民族參與的綜合性運動會，希望透過這樣的比賽活動，保存原住民族傳統運動，也讓各縣市的原住民運動好手切磋交流、大展身手。
帶領新竹縣政府團隊籌辦這場賽事的縣長邱鏡淳說，這是歷年來縣府團隊首次舉辦的全國大型運動賽會。延續二○一三年台灣燈會及二○一五年客家嘉年華的優質動能，要把最好的服務和場地提供給選手們，讓他們把最好的成績留在新竹縣。
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