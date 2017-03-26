〈北部〉外埔漁港太陽能板 疑被蓄意破壞
2017-03-26
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕太沒公德心了！苗栗縣後龍外埔漁港漁民向苗縣府反映，指外埔漁港太陽能板常常遭到人損壞故障，苗縣府派員勘查後發現，似乎有人持石頭或鉛錘等堅硬異物朝太陽能板丟擲，導致太陽能板損壞，一面修繕經費就要一、二十萬元。
苗栗縣政府農業處漁業科指出，管理人員訪查當地漁會及漁民後，漁民反映「好像有人故意破壞公物！」。研判可能是是夜間前往堤頭釣魚的釣客嫌導航燈光閃爍，會影響釣魚視線才會破壞；也有可能是有人惡作劇破壞，不過這些舉動都觸犯毀損公物罪嫌，漁業科呼籲民眾請勿以身試法。
苗縣府農業處漁業科表示，太陽能板導航燈是夜間、晨霧時引導漁民進出港的重要設備，對於漁民出海捕魚是非常重要的指引，一旦發生故障，出海的漁民航行時可能偏離航道、甚至撞向不明物體，影響漁民安全甚鉅。
苗縣府農業處漁業科強調，基於維護漁港環境及漁民權益立場，雖然目前縣府財政狀況不佳，還是會努力籌措經費，修繕外埔漁港的安全設施，目前尚未詳細檢修實際受損狀況，可能是面板表面毀壞或是殃及電池結構，修繕經費可能要一、二十萬元間。
至於造價，漁業科表示，依據每個面板不同，價格不一，主要功能是利用太陽能板蓄電，提供導航燈電源，取代以往接地線方式。
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