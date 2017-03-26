〈北部〉2區辦春祭 龍潭納骨塔擴充牌位

2017-03-26

〔記者周敏鴻／綜合報導〕龍潭區、楊梅區公所昨天分別舉辦春祭大典，都準備豐盛的祭品來慎終追遠，市長鄭文燦出席龍潭區春祭大典表示，龍潭公墓公園納骨堂未來會再擴充牌位，讓殯葬設施更完善。

他表示，龍潭區的地方建設包括國道三號龍潭第二交流道、茶葉故事館、龍潭行政園區、鄧雨賢台灣音樂紀念館等，都在推動中，市府也會加強生活設施的改善，由民政局協助公所擴充龍潭區公墓公園的納骨堂牌位，讓祭拜先人、慎終追遠的傳統美德永續傳承。

楊梅區公所春祭大典在楊梅生命紀念園區舉行，區長姚敦明說，市府大力推廣環保多元葬法，楊梅生命紀念園區設立樹葬區，從一○二年至今，已有七二七位往生者的家屬以環保樹葬方式追思先人。

姚敦明說，很多民眾飼養寵物且待如家人，區內也規劃新設「寵物樹葬專區」，民眾須洽民間寵物殯葬業者自費火化後，再將寵物骨灰安葬在專區，初期試辦將不收費。