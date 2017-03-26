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〈北部〉穿破鞋練習 大成國中巧固球隊獲捐款換新

2017-03-26

〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德區大成國中巧固球隊獲贈五萬元捐款，指定要給球員買鞋子、襪子，捐款人是家長會顧問黃幸如，她表示，三月初看到隊員練習時，鞋子破洞還用膠布纏貼，心疼球員刻苦練習，鞋子破了也捨不得汰換，因此捐出五萬元拋磚引玉。

大成國中是巧固球的傳統強校，全國成績名列前茅，代表台灣出國比賽曾獲一○四年世界盃U15第一名、一○五年亞洲盃U15第一名，巧固球練習需要迅速移動、急停，鞋子內側破洞、鞋底開口笑是家常便飯。

教練邱茂盛、呂秀美、許家榕表示，部分球員因家庭經濟狀況不允許，無法買第二雙鞋，練習與上課只能「一雙穿到底」，球員收到新鞋都很珍惜，也教育球員要懂得感恩。

九年級林家翼、八年級李振維、黃禹翔笑說，依照練習的狀況，鞋子大概一個半月就穿破了，收到新鞋好開心，會好好珍惜使用，重要比賽時才拿出來穿，練習時還是穿舊鞋就好，希望用好成績感謝幫助過他們的人。

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  • 桃園市大成國中巧固球隊，因高強度練習讓鞋子破損嚴重，球員以膠布簡單纏貼仍繼續穿。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市大成國中巧固球隊，因高強度練習讓鞋子破損嚴重，球員以膠布簡單纏貼仍繼續穿。（記者鄭淑婷攝）

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