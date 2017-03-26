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〈北部〉八德國中校慶 「學長」鄭文燦談建設

2017-03-26

〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德國中昨天舉辦五十五週年校慶，市長鄭文燦是校友，他的「學長」身分引起學弟妹開心尖叫並爭相合影，鄭文燦也樂當「人形立牌」；他高興地說，八德國中是他的母校，校內的一草一木、每個地方都有熟悉的感覺，對母校所需要的設施及活動，市府都全力支持。

延宕多時的八德國中活動中心已接近完工，目前進入申請使用執照階段，鄭文燦表示，活動中心包含體育館、多功能展演中心，預計四月就會核發證照，在畢業典禮之前落成啟用，今年的應屆畢業生就能享受建設的成果。

鄭文燦也趁機向家長宣傳八德區的地方建設，他表示，捷運綠線在八德有五個車站，捷運棕線、捷運三鶯線延伸八德段，市府會爭取中央早日核定，另在八德重劃區內規劃興建的北區青少年活動中心，地下一層、地上七層，提供青少年表演、學習及活動的好去處。

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  • 八德國中五十五週年校慶，市長鄭文燦（中）返母校，學弟、妹爭相合照。（記者鄭淑婷攝）

    八德國中五十五週年校慶，市長鄭文燦（中）返母校，學弟、妹爭相合照。（記者鄭淑婷攝）

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