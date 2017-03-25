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〈北部〉兒童節禮物 宜市送悠遊卡

2017-03-25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕兒童節將至，宜蘭市公所與悠遊卡公司合作，製作九千多張以「宜蘭舊城」意象為主題的悠遊卡，作為兒童節禮物，發送給國小與幼兒園學童；市長江聰淵說，今年的兒童節禮物實用又有文化內涵，希望拿到悠遊卡的小朋友，都能如舊城意象「平安順興」的成長。

以「宜蘭舊城」為意象

宜蘭市公所與悠遊卡公司合作，由在地青年插畫家蔡曜宇設計，推出以「宜蘭舊城」為主意象，專屬宜蘭市限定版悠遊卡共九千餘張，送給宜蘭市國小、公私立幼兒園，以及可跨區就讀的礁溪龍潭、壯圍、員山同樂等三所國小學童。

悠遊卡公司副總經理林季良說，卡片圖案設計理念，是形容舊城有如迷宮，在轉角穿梭巷弄，藉著想念環繞兒時回憶，隨著時光流逝，帶著童年腳步找回最初的童趣及停留舊城的痕跡，是具有懷舊意涵及在地特色的悠遊卡。

宜蘭市長江聰淵說，今年兒童節禮物，彙整市民代表意見後，決定以悠遊卡為賀禮，悠遊卡可搭乘大眾交通工具、至便利商店消費、到縣內公立圖書館借書等，功能多元且實用，不同於以往的文具組，只能使用一陣子，如妥善保存，使用期限可以很久。

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  • 宜蘭市公所與悠遊卡公司合作，製作9千多張以「宜蘭舊城」意象設計的悠遊卡，作為兒童節禮物。（記者林敬倫攝）

    宜蘭市公所與悠遊卡公司合作，製作9千多張以「宜蘭舊城」意象設計的悠遊卡，作為兒童節禮物。（記者林敬倫攝）

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