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〈北部〉病理切片影像 美得像抽象畫

2017-03-25

慈濟大學展出

〔記者花孟璟／花蓮報導〕病理切片經由放大鏡檢視生病的人體組織，呈現特殊的「病態美學」！慈濟大學目前展出「諸相無明—病態美學病理切片影像巡迴展」，由中國醫藥大學學生策展，結合了文學、宗教、病理學知識，讓參觀者驚訝發現微觀世界下生病的人體結構，竟然美得像一幅抽象畫作。

現場展示十三幅病理切片包括肝臟脂肪變性（俗稱脂肪肝）、結腸黑變病、腎細胞癌、急性闌尾炎、動脈粥狀硬化、胃潰瘍、結節性甲狀腺瘤等，一般沒有病理學背景的民眾剛走進展場，還以為是在參觀抽象畫展，經過現場學生導覽，才知道這是生病人體的病理切片組織。

現場導覽的醫學系大四學生葉其澈說，醫學系大二下開始有基礎組織學，大三上有大體解剖課，以往上課時看到這些病理切片，都只是認真在背誦其特徵，並且迅速判讀出「到底是哪一種疾病」，卻從沒有想過用另一種眼光看它們，原來「病態」也是美的一種。

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  • 慈濟大學學生葉其澈參觀病理切片影像巡迴展，對於中間這幅「胃潰瘍」感受最深。（記者花孟璟攝）

    慈濟大學學生葉其澈參觀病理切片影像巡迴展，對於中間這幅「胃潰瘍」感受最深。（記者花孟璟攝）

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