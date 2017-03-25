| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉恙蟲病例暴增 掃墓注意防蟲

2017-03-25

〔記者王錦義／花蓮報導〕掃墓進入草叢除草，小心恙蟲上身！花蓮慈濟醫院感染科醫師王立信提醒民眾，花東地區是恙蟲病盛行地區，花蓮今年以來累積病例數達二十七例，全國最高，平均每個月都有病例發生，春季在四、五月間病例數還會急遽上升，至七月時達到最高峰，若無及時就醫，死亡率可高達百分之六十。

王立信說，人被帶有「立克次體」的恙蟎幼蟲叮咬後就會感染恙蟲病，牠停留於草叢中、伺機攀附到經過的動物或人身上，再爬到柔軟的隱密處皮膚叮咬，如鼠蹊部、陰部、會陰部、腋下、頭髮與肚臍附近，叮咬部位周圍泛紅，潛伏期約為九至十二天，仔細找尋可能超過百分之九十的患者都可以在身上發現焦痂。

而恙蟲病症狀「似」感冒，患者常伴隨有高燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎、腫大等症狀，因為與一般感冒相似，因此常被民眾忽略。

王立信說，掃墓後一旦發高燒，若發現身上有出現類似蚊子叮咬的圓形痕跡，但沒有搔癢感，而且有發燒跡象時，務必立即就醫，並且告知醫師旅遊史，或有無進入郊區、草叢等地方，醫師只要及時以四環黴素治療，一週後可痊癒，死亡率小於百分之五；若未經妥適治療，則可能發生腦膜炎甚至死亡，死亡率可高達百分之六十。

今年來花蓮有27例 全國最多

疾管署統計，國內歷年恙蟲病通報數四至五月開始上升，六到七月達高峰，九至十月出現第二波流行，花東與離島地區感染者為多，今年度截至上週為止全國共計六十六例，以花蓮縣的二十七例最多，但今年至今累積病例數已高於過去，顯然有提早流行的跡象，研判可能因為暖冬的關係。

廣告
  • 花東地區是恙蟲病盛行地區，花蓮今年以來累積病例數達27例，全國最高，清明掃墓除草，小心恙蟲叮咬。（記者王錦義攝）

    花東地區是恙蟲病盛行地區，花蓮今年以來累積病例數達27例，全國最高，清明掃墓除草，小心恙蟲叮咬。（記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
公廁提供衛生紙 地方公所為難

推廣階段不處罰 也可設販售機環保署啟動「衛生紙丟馬桶」政策，未配合者可能被告發罰鍰，苗縣長徐耀昌於縣務會議中，也請環保局研議相關因應措施，不過，規範項目中包括「提供衛生紙」，不少鄉鎮市都面顯難色，除了…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
中國城懷舊菠蘿包
酸甜滋味✧梅子果醬
香濃✧焗烤馬鈴薯
紅絲絨蛋糕是什麼？
轉寄

標題：〈北部〉恙蟲病例暴增 掃墓注意防蟲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月25日‧星期六‧丁酉年二月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.