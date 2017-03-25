〈北部〉恙蟲病例暴增 掃墓注意防蟲

2017-03-25

〔記者王錦義／花蓮報導〕掃墓進入草叢除草，小心恙蟲上身！花蓮慈濟醫院感染科醫師王立信提醒民眾，花東地區是恙蟲病盛行地區，花蓮今年以來累積病例數達二十七例，全國最高，平均每個月都有病例發生，春季在四、五月間病例數還會急遽上升，至七月時達到最高峰，若無及時就醫，死亡率可高達百分之六十。

王立信說，人被帶有「立克次體」的恙蟎幼蟲叮咬後就會感染恙蟲病，牠停留於草叢中、伺機攀附到經過的動物或人身上，再爬到柔軟的隱密處皮膚叮咬，如鼠蹊部、陰部、會陰部、腋下、頭髮與肚臍附近，叮咬部位周圍泛紅，潛伏期約為九至十二天，仔細找尋可能超過百分之九十的患者都可以在身上發現焦痂。

而恙蟲病症狀「似」感冒，患者常伴隨有高燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎、腫大等症狀，因為與一般感冒相似，因此常被民眾忽略。

王立信說，掃墓後一旦發高燒，若發現身上有出現類似蚊子叮咬的圓形痕跡，但沒有搔癢感，而且有發燒跡象時，務必立即就醫，並且告知醫師旅遊史，或有無進入郊區、草叢等地方，醫師只要及時以四環黴素治療，一週後可痊癒，死亡率小於百分之五；若未經妥適治療，則可能發生腦膜炎甚至死亡，死亡率可高達百分之六十。

今年來花蓮有27例 全國最多

疾管署統計，國內歷年恙蟲病通報數四至五月開始上升，六到七月達高峰，九至十月出現第二波流行，花東與離島地區感染者為多，今年度截至上週為止全國共計六十六例，以花蓮縣的二十七例最多，但今年至今累積病例數已高於過去，顯然有提早流行的跡象，研判可能因為暖冬的關係。