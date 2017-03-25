〈北部〉宜蘭人故事館 可望年底開館

2017-03-25

原宜蘭舊議會大樓整修改建

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣舊縣議會建於一九五九年，因空間不敷使用，在二○○一年遷到縣政中心新議會現址，原建物被指定為歷史建築，閒置十七年後，將轉型「宜蘭人故事館」再展風華，修繕工程已經完工，並完成招商公告已有業者投標，宜蘭市公所將進行評選希望年底前開館營運。

宜蘭在一九五○年設縣，翌年舉行首屆縣議會成立大會，暫借縣政府武德殿會議廳為議事廳，自此展開戰後宜蘭地方議會的政治歷程。目前舊縣議會位於宜蘭市公所旁，是在一九五九年一月三十日落成啟用，是宜蘭首座具備問政質詢功能的議會建築。

縣議會遷至縣政中心後，舊議會建築要拆除與保留，曾引起不同討論，最後被指定為歷史建築獲得保存。但舊建築閒置未能活化利用，反有礙市容觀瞻。市公所去年爭取四千萬元修繕，對於屋頂樑柱等結構進行補強，內部與外觀也加以整修，一期工程在二月底已經完工。

市長江聰淵說，為了讓舊議會這棟具有歷史價值、與文化記憶的建築，得以延續再現風華，公所邀集專家學者組成專案小組討論後，將規劃為「宜蘭人故事館」，打造宜蘭風土民情的學習基地，將設置「宜蘭的標竿人物」及「舊宜蘭縣議會的故事」等展示學習區；二樓原議事廳則設置「國民戲院」，播放藝文電影為主，每年策劃專題影展，貼近國民生活經驗。

完成招商公告 盼年底開館

宜蘭市公所文化發展所所長陳金奇說，修繕工程已完工，公所希望招商引進民間資源投入，最近完成招商公告已有業者投標，公所會進行評選，宜蘭人故事館也會有人文創藝與餐飲功能，希望能在年底前開館。

宜蘭舊縣議會小檔案：

宜蘭縣舊縣議會除主體建築，東北側還有餐廳一棟，由東和營造廠興建，一九五九年落成並於一月三十日遷入辦公；後因空間不敷使用，一九七五年增建四間小型會議室。

舊縣議會主體建築及增建物，都屬鋼筋混凝土加強磚造的二層樓建築；主建築正立面以垂直條窗方式呈現簡潔風格，議事廳挑高空間亦具特色；餐廳外敷洗石子，還有木構屋架、穿廊，造型典雅，是現存建築群保存狀況最佳者。

縣議會在二○○一年八月遷到縣政中心，舊縣議會建築被認為，見證了二次戰後台灣民主政治發展，建築結構體尚佳，具有歷史文化保存價值，在二○○二年十二月廿四日，依文化資產保存法登錄為指定歷史建築。

（記者游明金整理）