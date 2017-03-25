〈北部〉陳達成號召企業家 5年捐棺上千副

2017-03-25

〔記者黃美珠／竹縣報導〕雪中送炭！七十一歲桃園市民陳達成，默默號召各縣市企業家，一起用「自己的鄉親自己疼惜」的心情，出錢出力幫遭逢變故的家庭走過傷痛。其中新竹縣有近兩百個家庭受惠。

陳達成說，八年前經歷肝癌末期多次手術和栓塞的折騰，頓悟人生有三種東西不能等待； 行孝、時間與「行功（德）」。

陳達成於是成立「財團法人達成慈善基金會」，號召桃園的企業界友人一起當志工 。先以六年、兩階段，支持桃園市八百多個偏鄉國中、小學生學習烏克麗麗， 推動弱勢學校的藝術人文教育。 不僅送每個學生一把烏克麗麗，還補助師資鐘點費、辦理聯合音樂展演比賽、提供獎助學金 。

陳達成五年前在桃園發動捐棺， 已捐出了上千副。重視飲水思源的他，因為祖母、母親、妻子都是新竹縣的女兒， 四年前接續以每年卅萬元捐棺給新竹縣民，到去年已捐出一百八十副，並把這項義舉推進到苗栗。

陳達成說，自己的鄉親自己疼惜，企業有成能有機會回饋，人心溫暖，社會才能祥和。

陳達成把自己的勞保月退，還有桃園市一年三節加上重陽節的敬老金捐出，一年約卅二萬多元。

他說，想讓子孫們了解，富也許無法過三代，但是留德給子孫，愛和善卻可以萬古流傳。